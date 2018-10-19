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Олег Жданов
Олег Жданов
Военный экспертВсе статьи автора

Выживших в этой войне не будет

19.8т

О ядерном потенциале России. Во-первых, не так страшен черт, как его малюют. Ядерное оружие в России очень старое, количество ядерных боезарядов даже меньше, чем разрешено – где-то 70 тыс штук. Самое эффективное на сегодняшний день, что есть в России в средствах доставки ядерных боезарядов, - это ракетные комплексы "тополь".

А вот бомбардировщиков Ту-160 у них практически нет. Есть пять самолетов, которые в состоянии подняться в воздух. Немного больше в наличии есть Ту-96.

Поэтому ядерный потенциал есть, довольно устаревший, но как угрозу, составлять может.

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"Я погружу мир в ядерный хаос, а потом попаду в рай"

Касательно нажатия на ядерную кнопку, чтобы как говорил Киселев "превратить мир в ядерный пепел", в том числе и себя. Судя по заявлению Путина, он прекрасно понимает, что выживших в этой войне не будет. Это первый момент. Человек, который так себя любит, постоянно делает пластические операции, хочет вернуться в мировую элиту, воссоздать идеалы российской империи, чтобы стать императором – вряд ли у него хватить смелости нажать на красную кнопку.

Путин слишком сильно себя любит и не готов сейчас отправиться в рай даже мучеником.

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Олег ЖдановОлег Жданов
Темы
Российская военная угрозаВойна
Место
Россия
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Filonoff Dmitry
Filonoff Dmitry
Хохлоиксперд Жданов опять имеет говорить, а мы его, который год, ждём на "Абрамсе", под Москвой! Украинец - жалкое зрелище...:)
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Здор Вера
Здор Вера
так вы посмотрите на лицо путина когда он это говорит! паяц
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Semizalupiv Opanas
Semizalupiv Opanas
..про пластичесские оперции пиз..ж ,а любит не любит .дурь..дело принципа
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Здор Вера
Здор Вера
Semizalupiv Opanas, тю. посмотри на любого старика 66 лет и посмотри на путина... от ботокса скоро лопнет аж глазки и без того крысиные заплыли. как в маске. это чтоб не краснеть когда врет
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