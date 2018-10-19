О ядерном потенциале России. Во-первых, не так страшен черт, как его малюют. Ядерное оружие в России очень старое, количество ядерных боезарядов даже меньше, чем разрешено – где-то 70 тыс штук. Самое эффективное на сегодняшний день, что есть в России в средствах доставки ядерных боезарядов, - это ракетные комплексы "тополь".

А вот бомбардировщиков Ту-160 у них практически нет. Есть пять самолетов, которые в состоянии подняться в воздух. Немного больше в наличии есть Ту-96.

Поэтому ядерный потенциал есть, довольно устаревший, но как угрозу, составлять может.

Касательно нажатия на ядерную кнопку, чтобы как говорил Киселев "превратить мир в ядерный пепел", в том числе и себя. Судя по заявлению Путина, он прекрасно понимает, что выживших в этой войне не будет. Это первый момент. Человек, который так себя любит, постоянно делает пластические операции, хочет вернуться в мировую элиту, воссоздать идеалы российской империи, чтобы стать императором – вряд ли у него хватить смелости нажать на красную кнопку.

Путин слишком сильно себя любит и не готов сейчас отправиться в рай даже мучеником.