Выживших нет! В Пакистане обнародовали списки жертв катастрофы Airbus A320

В авиакатастрофе пассажирского самолета Airbus A320 в Пакистане не выжил ни один из 107 пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту.

Об этом заявил мэр города Карачи, передает AP. При этом в Twitter опубликовали якобы переговоры экипажа разбившегося лайнера и список его пассажиров, не указав источника информации.

Согласно этим данным, пилот "заявил о потере двигателя, после чего диспетчер сообщил о доступе к взлетно-посадочной полосе". Вслед за этим пилот передал сигнал бедствия.

В руководстве гражданской авиации Пакистана подтвердили, что пилот лайнера сообщил о потере двигателя. А очевидцы рассказывают, что Airbus A320 пытался приземлиться два или три раза, прежде чем потерпел крушение.

Списки жертв авиакатастрофы в Пакистане twitter.com/Sindhleak

Отмечается, что жилой район на окраине аэропорта, где упал самолет, известный как Model Colony, является бедным районом и сильно перегружен.

Списки жертв авиакатастрофы в Пакистане twitter.com/Sindhleak

"Самолет врезался в переполненный район на окраине аэропорта. По крайней мере пять или шесть домов были разрушены в результате крушения. Все, кто был на борту, погибли. При этом сразу было неизвестно, сколько жертв было из жилого района", – сказал мэр Васим Ахтар.

Жертва авиакатастрофы в Пакистане twitter.com/AajKamranKhan

Жертва авиакатастрофы в Пакистане twitter.com/AajKamranKhan

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Пакистане самолет Airbus A320, летевший из Лахора в Карачи, разбился 22 мая рядом с аэропортом назначения. Воздушное судно с более 100 людьми на борту упал на жилые районы.