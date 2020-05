Выживших нет! В Пакистане обнародовали списки жертв катастрофы Airbus A320

В авиакатастрофе пассажирского самолета Airbus A320 в Пакистане не выжил ни один из 107 пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту.

Об этом заявил мэр города Карачи, передает AP. При этом в Twitter опубликовали якобы переговоры экипажа разбившегося лайнера и список его пассажиров, не указав источника информации.

Согласно этим данным, пилот "заявил о потере двигателя, после чего диспетчер сообщил о доступе к взлетно-посадочной полосе". Вслед за этим пилот передал сигнал бедствия.

В руководстве гражданской авиации Пакистана подтвердили, что пилот лайнера сообщил о потере двигателя. А очевидцы рассказывают, что Airbus A320 пытался приземлиться два или три раза, прежде чем потерпел крушение.

Отмечается, что жилой район на окраине аэропорта, где упал самолет, известный как Model Colony, является бедным районом и сильно перегружен.

"Самолет врезался в переполненный район на окраине аэропорта. По крайней мере пять или шесть домов были разрушены в результате крушения. Все, кто был на борту, погибли. При этом сразу было неизвестно, сколько жертв было из жилого района", – сказал мэр Васим Ахтар.

Last Radio conv of PK8303



Control: appear to be turning left.



Pilot: we are proceeding direct we have lost engine.



Control: runway available to land at 25



Pilot: Roger



Pilot: Sir Mayday Mayday Mayday Mayday Pakistan 8303



Control: 8303 roger both runways clear to land