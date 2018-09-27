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ПолитикаЭкономика
Константин Боровой
Константин Боровой
Российский предприниматель и политикВсе статьи автора

Выжить, вопреки указаниям Кремля

2.9т

Партия власти "Единая Россия" на недавних выборах в РФ не смогла победить в четырех регионах. Ее кандидаты проиграли выборы во Владимирской области, республике Хакассия и Хабаровском крае, уступив представителям Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) или Либерально-демократической партии России (ЛДПР). А в Приморском крае, где победил единоросс, результаты выборов отменили из-за фальсификаций. Эти результаты "Апострофу" объясняет российский оппозиционер Константин Боровой.

Предприняты колоссальные усилия, чтобы как-то стабилизировать ситуацию в России. Власть оказывает громадное репрессивное, пропагандистское и идеологические воздействие на общество. Но это не дает никаких результатов. То есть проблема, с которой столкнулся сегодня Кремль, состоит в том, что общество не приемлет эту власть. И уже не по каким-то соображением демократии и свободы слова, а просто потому, что общество не выживает с этой властью. Это становится все яснее и яснее.

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В работу пошел второй эшелон защиты власти от населения – эти фиктивные оппозиционные партии ЛДПР и КПРФ. Выборов нет, понятно, что это протестное голосование, ведь они даже статью "против всех" исключили. Кремль сильно недооценивает общество, считая, что с помощью пропагандистской кампании все удастся пропихнуть. Но нельзя впихнуть невпихуемое…

Так что результаты были хорошо прогнозированные. Кремль в панике, потому что понимает, что эти результаты – пока деликатное сообщение избирателей, что они больше не верят этой власти. А дальше пойдут уже какие-то неделикатные действия…

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Дрессированного избирателя приучили – или предполагали, что приучили – ставить галочку в нужном месте – за "Единую Россию", ну в крайнем случае за "Справедливую Россию". Теперь этот рефлекс исчезает. Это значит, что избиратель отказывается играть в игру, которую ему навязывает власть. Это не значит, что у избирателя сейчас есть возможность голосовать за альтернативу. Но это значит, что следующим шагом будет уже не демонстрация нелояльности, а какие-то агрессивные действия.

Я думаю, что итоги выборов – это результат действия в том числе региональных элит, для которых это способ показать центру – может быть, непрямо – что он не справляется с региональными задачами, что он должен отказаться от силовой формы отношений и игнорирования региональных элит. Путин поставил на губернаторские посты своих самых тупых охранников. Может быть, это создает ощущение безопасности. Но ведь настоящая безопасность может возникнуть там, где народ сыт, обут, одет и получает все, что ему необходимо. А не там, где вместо руководителя региона стоит даже не генерал-губернатор, а сержант-губернатор, который не знает, как работает экономика, и занимается набиванием собственных карманов.

У региональных элит должен был возникнуть, и вот он возник – выбор выживать вопреки указаниям Кремля или умереть вместе с населением, подчиняясь Кремлю и выполняя все поручения центра. Региональные элиты умирать не хотят.

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Автор
Константин БоровойКонстантин Боровой
Место
Россия
Источник
Источник:Апостроф
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Кацапы лидеры по попыткам впихнуть невпихуемое. Мне не интересны их псевдо -выборы. И так ясно - что выбора у кацапни нет. А вот невпихуемые : приднестровье, абхазия, южная осетия и луганда - это проблема всего мира.
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Московец Леонид
Московец Леонид
Где "писуны" путинские...!??Хабаровскому Краю,как и Хакасии,нужно бежать от мацквы..а там и Татарстан с Башкорстанами -рванут..!! Пусть вован качает нефть в Антарктиде..!!По потоку Супер-северному-3...
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