Выявляет вирус за минуту: в Израиле разработали экспресс-тест на COVID-19

Израильские ученые разработали экспресс-тест на коронавирус, который позволяет получить результат всего за минуту.

Об этом сообщило издание EverCare. Испытания показали, что точность теста составляет более 90%.

Израильские ученые под руководством профессора Габби Саруси совместно с Министерством обороны Израиля создали миниатюрный аппарат, способный диагностировать COVID-19 всего за минуту. Приспособление представляет собой компактный флакон, внутри которого размещен чип с датчиками, которые анализируют дыхание человека на вирусы, в том числе и на коронавирус.

"Мы спросили себя, так как этот вирус похож на наночастицу с точки зрения ее размера и электрических свойств, можем ли мы обнаружить его, используя методы из миров физики, фотоники и электротехники? Вскоре мы убедились, что это возможно, ведь этот вирус резонирует в терагерцовом диапазоне частот, и спектроскопия на этих частотах выявляет его в кратчайшие сроки", – объяснил Саруси.

Приспособление представляет собой компактный флакон, внутри которого размещен чип с датчиками (EverCare)

Прототипом устройства стал разработанный специалистами из университета Бен-Гуриона тест на коронавирус SARS-CoV-2.

Для проведения теста пациент должен выдохнуть в специальный флакон, где встроенный чип “запомнит” частицы воздуха. Затем эту информацию считывает спектроскоп, а ученые ищут изменения в резонансе в спектральном диапазоне THz, вызванные коронавирусом. На все это уходит не больше 1 минуты.

Разработчики уверены, что с помощью нового прибора, отличающимся своей компактностью, практичностью и универсальностью, медики смогут проверять на вирусы более 4000 пациентов за сутки.

В данный момент идет финальный этап тестирования миниатюрного анализатора дыхания. По прогнозам разработчиков, израильские больницы получат устройства уже в начале осени.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, японские ученые разработали новый быстрый тест на COVID-19, который позволяет выявлять вирус примерно за 30 минут без сложного оборудования и врачей-профессионалов.