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16 мая • обновлено в 02:25
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Выяснилось, сколько времени COVID-19 живет на деньгах

14.4т
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Коронавирус COVID-19 может задерживаться на бумажных купюрах до двух дней, поэтому стоит ограничить передачу предметов из рук в руки.

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Об этом заявил российский микробиолог Евгений Плисов, передает "Рамблер". Он пояснил, как снизить риск заражения.

Выяснилось, сколько времени COVID-19 живет на деньгах

"Главное – не купюры, хотя это тоже важный предмет, который вы передаете из рук в руки разным людям в период эпидемии, важно обеззараживать то, чем вы трогаете лицо, то есть руки", – отметил микробиолог.

По его словам, для обеззараживания купюр их можно оставить полежать на пару дней.

В целом Плисов рекомендует не использовать наличные во время пандемии, лучше всего пользоваться бесконтактной оплатой, если есть такая возможность.

Как сообщал OBOZREVATEL, COVID-19 дольше всего живет на пластике или нержавейке. На поверхностях из этих материалов он способен оставаться активным в течение двух-трех дней.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Тег
бумажные деньги
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