Выяснилось, почему США не продавали Украине оружие

США не продавали Украине оружие, так как боялись, что оно попадет в руки врага из-за процветания коррупции в нашей стране.

Такое заявление сделал посол Украины в США Валерий Чалый в интервью “Голосу Америки”. По его словам, уровень доверия США к украинской власти значительно вырос, в сравнении с 2014 годом.

“Нам нужно было сделать в Украине две вещи – показать, что нет коррупционной составляющей в тех поставках, которые идут из Соединенных Штатов, и что оно не попадет врагу через какие-то коррупционные действия, и что оно будет надежно сохранено от попадания на российскую сторону, будем откровенными. И мы это показали”, – пояснил он.

Оружие от США для Украины "112"

При этом Чалый не уточняет, какое именно оружие получит Украина. Хотя дипломат рассказал, что только в этом году помощь на оборону и безопасность составила 365 млн, включая 50 млн на летальное оружие.

“Вооружение, которого нет у нас и есть сейчас в американской армии. Не буду говорить о спецификации, или типах. Мы доказали, что мы есть такие партнеры, что храним секреты. Но этот список можно найти в решениях конгресса”, – отметил посол.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что Украина обратилась к США с запросом о приобретении военного оборудования.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!