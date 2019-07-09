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Выяснилось, почему США не продавали Украине оружие

8.4тЧитать материал на украинском

США не продавали Украине оружие, так как боялись, что оно попадет в руки врага из-за процветания коррупции в нашей стране.

Такое заявление сделал посол Украины в США Валерий Чалый в интервью “Голосу Америки”. По его словам, уровень доверия США к украинской власти значительно вырос, в сравнении с 2014 годом.

“Нам нужно было сделать в Украине две вещи – показать, что нет коррупционной составляющей в тех поставках, которые идут из Соединенных Штатов, и что оно не попадет врагу через какие-то коррупционные действия, и что оно будет надежно сохранено от попадания на российскую сторону, будем откровенными. И мы это показали”, – пояснил он.

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Оружие от США для Украины

Оружие от США для Украины

"112"

При этом Чалый не уточняет, какое именно оружие получит Украина. Хотя дипломат рассказал, что только в этом году помощь на оборону и безопасность составила 365 млн, включая 50 млн на летальное оружие.

“Вооружение, которого нет у нас и есть сейчас в американской армии. Не буду говорить о спецификации, или типах. Мы доказали, что мы есть такие партнеры, что храним секреты. Но этот список можно найти в решениях конгресса”, – отметил посол.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что Украина обратилась к США с запросом о приобретении военного оборудования.

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Тема
Военная помощь Украине
Персона
Валерий Чалый
Место
Украина
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CARGO 100
CARGO 100
"Выяснилось, почему США не продавали Украине оружие" ... Только дошло до ...
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Юг Руси
Юг Руси
"...... из-за процветания коррупции в нашей стране." - Но сейчас-то совсем другое дело! ))))))))))
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Вот это версия)))) А может причины две и они банальны...1.Путин Трампу приказал 2.У вас животных просто нет денег...Самолёт стоит 50 млн долларов...Вы не в состоянии даже его половинку купить)))
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CARGO 100
CARGO 100
Сидоров Андрей, а селюки уверены, шо летака дешевле самолета ...
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