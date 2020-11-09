Выяснилось, кто не поздравил Байдена с победой на выборах в США: в России уже объяснились

Лидеры России, Турции и Китая, а также ряда других стран до сих пор не поздравили кандидата от Демократической партии Джо Байдена с победой на президентских выборах в США.

Об этом сообщает Bloomberg. Издание предполагает, что такое "молчание" говорит не только о дипломатических вызовах, которые стоят перед новым американским лидером, но и о нетрадиционном подходе к ним, который демонстрировал его предшественник.

"В то время как по всему миру посыпались поздравления демократу Джо Байдену в связи с его победой над президентом-республиканцем Дональдом Трампом, некоторые мировые лидеры заметно спокойны", – говорится в сообщении.

Агентство привело слова представителя Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбиня, который признался, что Китай не спешит приветствовать нового президента США.

"Мы в курсе, что Байден уже объявил о победе на выборах, и мы понимаем, что результат выборов может определиться по итогам проведения американских правовых процедур", – подчеркнул чиновник.

Такого же мнения придерживается и президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Молчат пока и глава Российской Федерации Владимир Путин, популистский лидер Бразилии Жаир Больсонару, которого прозвали "Трампом тропиков". Кроме них, лидеры Северной Кореи Ким Чен Ын и Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В последней страны, напомним, длительное время сохраняется напряженность в отношениях с США.

В то же время в Кремле уже объяснили, что целесообразно дождаться официального подведения итогов выборов в США, прежде чем приветствовать избранного президента. Так, прессекретар главы РФ Дмитрий Песков заявил, что "между нынешней ситуацией с подведением итогов выборов президента США и той, которая была четыре года назад, когда Путин немедленно поздравил Трампа, "разница очевидна".

"Там (в США) должны быть определенные юридические процедуры, которые были анонсированы действующим президентом, поэтому этим ситуация и отличается, поэтому мы считаем корректным дождаться все-таки официального объявления", – цитирует слова представителя Кремля "Европейская правда".

Песков также добавил, мол, четыре года назад не было анонсов юридического обжалования итогов голосования в Штатах. Примечательно, что он не стал отвечать на вопрос, какое именно объявление результатов выборов президента США будет считаться в Кремле официальным.

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