Выяснилось, как подаренная Лаврову украинская икона попала в Боснию
Позолоченная икона XVIII века с изображением Святого Николая, написанная в Луганске, перед тем, как попасть в Боснию и Герцеговину (БиГ) и быть подаренной министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, побывала в Сербии.
Как пишет "Балканский обозреватель" в Facebook, председателю президиума БиГ Милораду Додику икону подарил глава ассоциации сербских ветеранов Душко Вукотич.
В свою очередь, Вукотич якобы получил образ от главарей "Л/ДНР" в 2018 году, когда посещал Донбасс для участия в заседании объединения "Наследники победы".
"Вукотич привез икону с Донбасса через Россию и Белград", – заявил бывший глава ассоциации ветеранов Сербии Драган Савич.
При этом он отметил, что не знает, были ли какие-то сопроводительные документы на этот объект культурного наследия.
Сам Вукотич заявления в свой адрес комментировать отказался, сказав, что расследование должен вести Интерпол.
"У меня нет намерений защищаться и тем самым кормить разных сумасшедших. Всем известно, что Интерпол занимается этим делом. Пусть люди делают свою работу", – подчеркнул он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
300-летнюю икону, вероятно, вывезенную с оккупированного Донбасса, Лаврову презентовали 14 декабря.
После вспыхнувшего скандала в МИД РФ заявили, что образ будет возвращен дарителям для уточнения его истории по линии Интерпола.
В украинском Министерстве культуры и информполитики отметили, что икона является собственностью государства Украина.