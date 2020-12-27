Выяснилось, как подаренная Лаврову украинская икона попала в Боснию

Позолоченная икона XVIII века с изображением Святого Николая, написанная в Луганске, перед тем, как попасть в Боснию и Герцеговину (БиГ) и быть подаренной министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, побывала в Сербии.

Как пишет "Балканский обозреватель" в Facebook, председателю президиума БиГ Милораду Додику икону подарил глава ассоциации сербских ветеранов Душко Вукотич.

В свою очередь, Вукотич якобы получил образ от главарей "Л/ДНР" в 2018 году, когда посещал Донбасс для участия в заседании объединения "Наследники победы".

"Вукотич привез икону с Донбасса через Россию и Белград", – заявил бывший глава ассоциации ветеранов Сербии Драган Савич.

При этом он отметил, что не знает, были ли какие-то сопроводительные документы на этот объект культурного наследия.

Сам Вукотич заявления в свой адрес комментировать отказался, сказав, что расследование должен вести Интерпол.

"У меня нет намерений защищаться и тем самым кормить разных сумасшедших. Всем известно, что Интерпол занимается этим делом. Пусть люди делают свою работу", – подчеркнул он.

Душко Вукотич подарил икону Милораду Додику Facebook "Балканский обозреватель"

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