Тем не менее, результаты исследования уже ставят под сомнение использование "паспортов здоровья" для путешествия между странами

Исследователи опасаются, что у COVID-19 будет такая же особенность, но в то же время допускают, что учитывая его тяжесть, это не так

Примерно раз в год они заболевали и иммунитет держался всего полгода

Ученые проверяли 10 мужчин в течение 35 лет, которые болели четырьмя разными типами коронавируса

Есть вероятность, что иммунитет от COVID-19 будет существовать всего полгода.

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Как сообщает DailyMail, исследователи из Амстердамского университета регулярно проверяли 10 мужчин на наличие четырех разных коронавирусов в течение 35 лет. Они не так опасны как COVID-19, но наблюдается одна общая тенденция – иммунитет от них действует всего лишь полгода.

Ученые отметили, что примерно раз в год эти мужчины заболевали коронавирусом и уже через шесть месяцев после выздоровления количество антител значительно падало.

Таким образом исследователи пришли к выводу, что человечеству, возможно, придется болеть COVID-19 ежегодно. Однако вирусолог из Университета Рединга Йен Джонс отметил, что утверждать это нельзя. Все-таки те четыре коронавируса вызывали легкие болезни, а соответственно, и небольшое количество антител.

Выяснилось, что иммунитет к коронавирусу может длиться только шесть месяцев

Тем не менее уже сейчас это исследование ставит под сомнение использование "паспортов здоровья", которые хотят использовать для безопасного передвижения между странами.

Как сообщал OBOZREVATEL, люди, которые переболели простудой, могут иметь иммунитет против COVID-19.

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