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29 октября • обновлено в 17:11
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Александр Кушнарь
Александр Кушнарь
Главный редактор Newsader Все статьи автора

Вывод войск: почему Трамп пошел на такой шаг

1.6т

Начало активной разведывательной операции Вашингтона против лидера ИГИЛ началась несколько недель назад. Именно тогда, когда режим Эрдогана поставил перед США ультиматум в связи с наступлением на курдов. Совпадение? Этот вопрос задает Гарри Каспаров и дает отрицательный ответ, заявляя, что Россия и Турция "обменяли" Багдади на снижение влияния Вашингтона в Сирии.

Новости
Трамп обменял Сирию на Россию

Я ничего не утверждаю, но позвольте и мне удивиться: почему Трамп вдруг решил отдать немедленный и совершенно нерациональный по своей сути приказ о срочном выводе войск США как раз тогда, когда, если верить утверждениям источников, ЦРУ получило информацию о местонахождении Багдади в провинции Идлиб? Не случилось ли так, что Эрдоган и, возможно, Путин каким-то образом получили сведения о подготовке операции против Багдади – и решили применить своего рода "шантаж", поставив под угрозу срыва операцию против главаря ИГИЛ? В Анкаре и Москве могли предположить: в случае нападения Турции на Сирийские демократические силы Трампу придется выбирать между сохранением войск на севере Сирии и ликвидацией Багдади – и выберет он, конечно, второе. Потому что первый сценарий – это, прежде всего, хаос вперемешку с непопулярным для избирателя Трампа наращиванием американских сил в Сирии, что неизбежно спугнуло бы основателя "Исламского государства" и заставило бы сменить позицию.

И это я еще не рассматриваю крайний (маловероятный, на мой взгляд, вариант), при котором Кремль и Анкара знали о местонахождении Багдади и даже напрямую оказывали ему поддержку.

Я ненавижу конспирологические теории, но это как раз тот случай, когда не могу не задать таких вопросов.

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Автор
Александр Кушнарь Александр Кушнарь
Тема
Конфликт в Сирии
Персона
Дональд Трамп
Место
США
Тег
ИГИЛ
Источник
Источник: Facebook Александра Кушнаря
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Трамп наш
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