Отравление Скрипаля: британский эксперт назвал уязвимое место Кремля в Европе

Химическая атака против шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля в английском городе Солсбери открыла глаза многим европейским политикам на реальность агрессивной политики России на территории ЕС и может отобразиться Кремлю замораживанием финансовых активов в Лондоне.

Такое убеждение в эфире программы "Западный взгляд" на ObozTV выразил научный сотрудник Atlantic Council Питер Дикинсон.

"Это очень странная ситуация для Великобритании. Мы сейчас видим, как Тереза Мэй апеллирует к Европе и говорит о том, что мы должны объединиться отвечая на российскую агрессию. И сейчас мы видим, как ЕС поддерживает Британию уже после Brexit. Но я не думаю, что фундаментально мы увидели что-то новое. Идет гибридная война, и мы стали свидетелями многих инцидентов, которые сигнализировали о плохих отношениях между ЕС и Россией. Идея химической атаки на территории ЕС, против граждан ЕС открыла врата для вопросов безопасности", - подчеркнул он.

По его словам, эффективным ответом был бы удар по российскому капиталу, который активно облюбовал в последние годы Лондон.

"Я думаю, что будут предприняты шаги по прекращению потоков российских денег в банковскую систему Великобритании. Мы знаем, что там очень много денег из России. Лондон ключевой город для денег, которые идут из РФ, для отмывания денег, которые идут от добычи нефти и газа. Я бы хотел, чтобы это произошло, но пока мы этого не видим", - добавил эксперт.

При этом он выразил опасения, что официальный Лондон может ограничиться только дипломатическими шагами.

"Это очень старый шаг, который сделали бы в ХХ веке, но не XXI", - констатировала специалист.

Как сообщал "Обозреватель", ЕС отзывает своего посла Маркуса Эдерера из Москвы в знак поддержки Великобритании.

При этом СМИ утверждают, что Франция, Польша, Эстония, Латвия и Литва также рассматривают возможность выслать из страны российских дипломатов. В то же время австрийский канцлер Себастьян Курц уточнил, что его страна не готова к таким резким действиям.

Тем временем, стало известно, что состояние Скрипаля ухудшилось.

Напомним, 12 марта премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что, вероятно, Россия стоит за отравлением Сергея Скрипаля.

Официальный представитель МИД РФ в ответ в хамской форме заявила о провокациях.

Но 14 марта Москва экстренно связалась с Лондоном по дипломатическим каналам и уведомила британские власти о том, что якобы не имеет никакого отношения к отравлению экс-полковника ГРУ.

Позже стало известно, что Великобритания высылает 23 российских дипломата, которые имели отношение к разведке РФ, также Лондон прерывает все официальные отношения с Москвой на период расследования дела Скрипаля.

15 марта Москва заявила о зеркальном ответе на решение Лондона.

16 марта министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что приказ использовать химоружие для отравления Скрипаля, по всей вероятности, отдал лично Владимир Путин.