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"Выставят счет!" Цимбалюк объяснил, как Россия поплатится за Крым

2.2тЧитать материал на украинском

Претензии России получить компенсацию за Крым могут обернуться для РФ потерей территорий.

Об этом в своем видеоблоге рассказал украинский журналист Роман Цимбалюк. Он отметил, что Россия может лишиться ее части на востоке страны.

"Данная логика очень интересная и может быть применена в другом месте. В России есть Дальний Восток, где есть очень интересные контрасты. Например, положения дел на японских островах, которые контролирует Япония. И есть острова, которые японское правительство считает оккупированными. Небо и земля. Это что ж получается, что японцы выставят России счет?" – отметил Цимбалюк.

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Журналист также рассказал, как Китай может отобрать часть российских земель.

"Есть также город Хейхэ, что напротив Благовещенска, и российский город в разы проигрывает китайскому. И это что получается? Раз у китайцев больше денег, лучше технологии, то они лучше развивают территорию, разве это что значит, что эти территории после репараций России должны быть переданы Китаю? Это точно такая же логика, как и с Крымом", – акцентировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Роман Цимбалюк
Место
Россия
Тег
Крым
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