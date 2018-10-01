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''Высший пилотаж жлобства'': пропагандистка Кремля разозлила голодных россиян деликатесами

4.4тЧитать материал на украинском

Главного редактора пропагандистского канала Russia Today Маргариту Симоньян осудили и высмеяли в сети после того, как она поделилась шуточным списком блюд из своего рациона.

"Кто соскучился по моим воскресным меню, ловите. Сегодня у нас вариации на тему русской осени", - написала Симоньян на странице в Twitter, перечислив больше 20 позиций.

"Все продукты, включая оленину, живого краба, козленка и прочее, куплены в интернет-магазинах: утконос, деликатеска, фермермаг. Не хочу ни одному из этих магазинов делать рекламу, поскольку каждый из них по-своему неидеален и даже бесит..." - добавила она.

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''Высший пилотаж жлобства'': пропагандистка Кремля разозлила голодных россиян деликатесами

Маргарита Симоньян

"Как будто дорвалась до еды, не хватало в детстве?" "Так ты сама как утконос", "Поделитесь адресами магазинов с нашими пенсионерами", "На закуску холодец из Чепиги, жаркое из Петрова и далее по тексту", "Похвальба едой - высший пилотаж жлобства. Особенно в стране, где массово недоедают дети и старики", "Боброедка на зиму жиром запасается, но в спячку не впадает, увы", - комментируют интернет-пользователи ее посты.

''Высший пилотаж жлобства'': пропагандистка Кремля разозлила голодных россиян деликатесами
''Высший пилотаж жлобства'': пропагандистка Кремля разозлила голодных россиян деликатесами
''Высший пилотаж жлобства'': пропагандистка Кремля разозлила голодных россиян деликатесами
''Высший пилотаж жлобства'': пропагандистка Кремля разозлила голодных россиян деликатесами
''Высший пилотаж жлобства'': пропагандистка Кремля разозлила голодных россиян деликатесами
''Высший пилотаж жлобства'': пропагандистка Кремля разозлила голодных россиян деликатесами
''Высший пилотаж жлобства'': пропагандистка Кремля разозлила голодных россиян деликатесами
''Высший пилотаж жлобства'': пропагандистка Кремля разозлила голодных россиян деликатесами
''Высший пилотаж жлобства'': пропагандистка Кремля разозлила голодных россиян деликатесами
''Высший пилотаж жлобства'': пропагандистка Кремля разозлила голодных россиян деликатесами
''Высший пилотаж жлобства'': пропагандистка Кремля разозлила голодных россиян деликатесами
''Высший пилотаж жлобства'': пропагандистка Кремля разозлила голодных россиян деликатесами
''Высший пилотаж жлобства'': пропагандистка Кремля разозлила голодных россиян деликатесами

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Симоньян высмеяли за ложь о предполагаемом отравителе экс-шпиона Сергея Скрипаля Руслане Боширове.

Персона
Маргарита Симоньян
Место
Россия
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Комментарии
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26
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Интересно
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6
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Комментарии на сайте не модерированы
Stepanenko Sania
Stepanenko Sania
Рецепт её диеты прост: завтрак — стакан бояры, обед — телевизор, ужин — светская беседа с телевизором под стакан бояры.
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Перейро Себастьян
Перейро Себастьян
Не, нормально — какие журналисты, такие и рецепты...
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2
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Вот Антин Гэращэнко цэ зовсим иньша справа
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