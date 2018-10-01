''Высший пилотаж жлобства'': пропагандистка Кремля разозлила голодных россиян деликатесами

Главного редактора пропагандистского канала Russia Today Маргариту Симоньян осудили и высмеяли в сети после того, как она поделилась шуточным списком блюд из своего рациона.

"Кто соскучился по моим воскресным меню, ловите. Сегодня у нас вариации на тему русской осени", - написала Симоньян на странице в Twitter, перечислив больше 20 позиций.

"Все продукты, включая оленину, живого краба, козленка и прочее, куплены в интернет-магазинах: утконос, деликатеска, фермермаг. Не хочу ни одному из этих магазинов делать рекламу, поскольку каждый из них по-своему неидеален и даже бесит..." - добавила она.

Маргарита Симоньян

Кто соскучился по моим воскресным меню, ловите. Сегодня у нас вариации на тему русской осени: оленина, грибы и прощание с окрошкой. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 30 вересня 2018 р.

Все продукты, включая оленину, живого краба, козленка и прочее, куплены в интернет-магазинах: утконос, деликатеска, фермермаг.

Не хочу ни одному из этих магазинов делать рекламу, поскольку каждый из них по-своему неидеален и даже бесит... — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 30 вересня 2018 р.

"Как будто дорвалась до еды, не хватало в детстве?" "Так ты сама как утконос", "Поделитесь адресами магазинов с нашими пенсионерами", "На закуску холодец из Чепиги, жаркое из Петрова и далее по тексту", "Похвальба едой - высший пилотаж жлобства. Особенно в стране, где массово недоедают дети и старики", "Боброедка на зиму жиром запасается, но в спячку не впадает, увы", - комментируют интернет-пользователи ее посты.

Я не понимаю, кто в этой семье столько ест. Кеосаян вроде довольно худой. pic.twitter.com/JKlFZXpq8i — Ехидные твиты (@_U_R_I_c) 30 вересня 2018 р.

Симоньяниха тупо переписывает оглавление одной известной кулинарной книги. А сама каждый день жрёт баклажаны с майонезом. https://t.co/9OrXeM6SX6 — Гуго Карлович ™ (@JoN_TM) 30 вересня 2018 р.

МУС ИЗ КОРЫ ДУБА , ОКРОШКА НА БРАГЕ ИЗ ВОРЁНОЙ СОЕВОЙ КОЛБОСЫ, ПОШТЕД ИЗ ПЕЧИНИ ГОЛУБЯ ПОЙМОНОГО НА ПОМОЙКЕ , БОЛОЧКИ С ПЛЕСИНЬЮ ОТТУДАЖЕ . МОДАМ СИМОНЯН —БУТЬТЕ БЛИЖЕ К НОРОДУ — ОДНОКЛАСНИК (@Odnoglaznik) 30 вересня 2018 р.

Долма с мышатами в берёзовых листьях https://t.co/SSJKvV20Y9 — Росмемнадзор (@OVCIOM) 1 жовтня 2018 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Симоньян высмеяли за ложь о предполагаемом отравителе экс-шпиона Сергея Скрипаля Руслане Боширове.