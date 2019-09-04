Высокие цены и грязь: в сети опровергли миф о миллионных туристах в Крыму

Так называемый глава оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов утверждает, что на полуострове этим летом отдохнули 5,8 млн человек. Сами крымчане ставят эти цифры под сомнение. Они публикуют кадры пустых пляжей (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца).

Как написал Аксенов на своей странице в Facebook, количество туристов, приехавших отдыхать этим летом в Крым, превышает данные 2018 года.

"Число туристов, посетивших наш регион в этом году, уже приближается к 6 миллионам: 5 миллионов 800 тысяч, по данным на 1 сентября. Это на 11% больше, чем в прошлом году", – сообщил Аксенов.

Крым qha.com.ua

Под постом в сети разгорелась дискуссия. По мнению ряда участников обсуждения, озвученное Аксеновым количество туристов сильно завышено. Они отмечают, что цены в Крыму завышены, "крымчане жадные", полуостров грязный, и во второй раз ехать туда не хотят.

Пользователи не верят в миллионных туристов facebook Сергея Аксёнова

Пользователи не верят в миллионных туристов facebook Сергея Аксёнова

Пользователи не верят в миллионных туристов facebook Сергея Аксёнова

В подтверждение они публикуют свежие фото малолюдных пляжей в Евпатории, Песчаном, Судаке. Люди отмечают, что цены в Крыму завышены, "крымчане жадные", полуостров грязный, поэтому во второй раз ехать туда они не хотят.

Бахчисарайский район RoksolanaToday&Крым25%

Песчаное RoksolanaToday&Крым25%

Судак RoksolanaToday&Крым25%

Мысовое RoksolanaToday&Крым25%

Татарка RoksolanaToday&Крым25%

Песчаное

Бахчисарайский р-он

34 августа ,а сезона так и нет pic.twitter.com/25Qx0o67Cw — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 3 сентября 2019 г.

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