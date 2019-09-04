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4 сентября • обновлено в 13:22
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Высокие цены и грязь: в сети опровергли миф о миллионных туристах в Крыму

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Так называемый глава оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов утверждает, что на полуострове этим летом отдохнули 5,8 млн человек. Сами крымчане ставят эти цифры под сомнение. Они публикуют кадры пустых пляжей (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца).

Как написал Аксенов на своей странице в Facebook, количество туристов, приехавших отдыхать этим летом в Крым, превышает данные 2018 года.

"Число туристов, посетивших наш регион в этом году, уже приближается к 6 миллионам: 5 миллионов 800 тысяч, по данным на 1 сентября. Это на 11% больше, чем в прошлом году", – сообщил Аксенов.

Крым

Крым

qha.com.ua

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Под постом в сети разгорелась дискуссия. По мнению ряда участников обсуждения, озвученное Аксеновым количество туристов сильно завышено. Они отмечают, что цены в Крыму завышены, "крымчане жадные", полуостров грязный, и во второй раз ехать туда не хотят.

Пользователи не верят в миллионных туристов

Пользователи не верят в миллионных туристов

facebook Сергея Аксёнова

Пользователи не верят в миллионных туристов

Пользователи не верят в миллионных туристов

facebook Сергея Аксёнова

Пользователи не верят в миллионных туристов

Пользователи не верят в миллионных туристов

facebook Сергея Аксёнова

В подтверждение они публикуют свежие фото малолюдных пляжей в Евпатории, Песчаном, Судаке. Люди отмечают, что цены в Крыму завышены, "крымчане жадные", полуостров грязный, поэтому во второй раз ехать туда они не хотят.

Бахчисарайский район

Бахчисарайский район

RoksolanaToday&Крым25%

Песчаное

Песчаное

RoksolanaToday&Крым25%

Судак

Судак

RoksolanaToday&Крым25%

Мысовое

Мысовое

RoksolanaToday&Крым25%

Татарка

Татарка

RoksolanaToday&Крым25%

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Сергей Аксенов
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Комментарии на сайте не модерированы
Миценко Андрей
Миценко Андрей
Сегодня утром на Абозе Крымский мост утонул, а в обед все туристы уехали. Но, мля, как они уехали если мост утонул?
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Соколов Олег
Соколов Олег
Опять врут. Я в Евпаторию каждый год езжу с семьёй. Цены примерно,как дома. Хлеб дешевле на порядок. Конечно дорого, если зарплата 20000 рублей. Мы ездим в свой санаторий ,от "Севмаша" . На троих 60000 рублей на 21 день. Да, кстати. А фотки то чего старые. Со времён , когда Крым был в составе Украины. Я на этих пляжах был. Выглядит сооовсем по другому. Статья направлена на людей, которые давно не были в Крыму.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Убогий paгyльcкой умишко даже не понимает, что если на пляже народу просто МАЛО, то их утверждение о провале сезона выглядит более-менее правдоподобно, но когда на пляже вообще НИКОГО, то становится ясно, что фото сделаны часов в 5 утра.
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