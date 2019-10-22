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22 октября • обновлено в 21:09
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Вышла треть страны: Ливан накрыли многомиллионные протесты. Фото и видео

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В Ливане на антиправительственные протесты вышли 2 миллиона человек, что составляет третью часть населения страны.

Митинги начались 17 октября и переросли в общенациональную забастовку, передает DW (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Акции протеста парализовали страну – были закрыты банки, госучреждения, университеты, школы и крупные магазины. Прямо на улицах начали строить баррикады и устраивали массовые стычки с полицией.

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Ливан накрыли милионные протесты

Ливан накрыли милионные протесты

Ливан накрыли милионные протесты

Ливан накрыли милионные протесты

Военные для разгона демонстрантов в центре столицы Ливана Бейрута применили резиновые пули. Сотрудники МВД при разгоне активистов использовали слезоточивый газ и водометы.

Отметим, одной из причин протестов стало решение правительства ввести налог на приложение WhatsApp в размере 6 долларов в месяц. По требованию митингующи, оно было отменено.

Кроме того, население возмутили заоблачные цены на продукты питания и топливо. В правительстве же с целью подавления протестов решили урезать чиновникам зарплаты.

Также христианской партии "Ливанские силы" в связи с митингами пришлось выйти из состава правящей в стране коалиции.

По состоянию на 22 октября в центре Бейрута остался палаточный городок с митингующими. Также активисты перекрыли главные автомагистрали страны.

Ливан накрыли милионные протесты

Ливан накрыли милионные протесты

Ливан накрыли милионные протесты

Ливан накрыли милионные протесты

Ливан накрыли милионные протесты

Ливан накрыли милионные протесты

Ливан накрыли милионные протесты

Ливан накрыли милионные протесты

Ливан накрыли милионные протесты

Ливан накрыли милионные протесты

Ливан накрыли милионные протесты

Ливан накрыли милионные протесты

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее испанскую Барселону охватили массовые беспорядки. Приверженцы независимости Каталонии устроили масштабные митинги, в ходе которых произошли стычки. Они использовали "коктейли Молотова", жгли автомобили и мусорные баки. Сотни человек пострадали, многие из них были задержаны.

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