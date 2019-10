Вышла треть страны: Ливан накрыли многомиллионные протесты. Фото и видео

В Ливане на антиправительственные протесты вышли 2 миллиона человек, что составляет третью часть населения страны.

Митинги начались 17 октября и переросли в общенациональную забастовку, передает DW (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Акции протеста парализовали страну – были закрыты банки, госучреждения, университеты, школы и крупные магазины. Прямо на улицах начали строить баррикады и устраивали массовые стычки с полицией.

Военные для разгона демонстрантов в центре столицы Ливана Бейрута применили резиновые пули. Сотрудники МВД при разгоне активистов использовали слезоточивый газ и водометы.

Отметим, одной из причин протестов стало решение правительства ввести налог на приложение WhatsApp в размере 6 долларов в месяц. По требованию митингующи, оно было отменено.

Кроме того, население возмутили заоблачные цены на продукты питания и топливо. В правительстве же с целью подавления протестов решили урезать чиновникам зарплаты.

Также христианской партии "Ливанские силы" в связи с митингами пришлось выйти из состава правящей в стране коалиции.

По состоянию на 22 октября в центре Бейрута остался палаточный городок с митингующими. Также активисты перекрыли главные автомагистрали страны.

Lebanon right now.



The anti-corruption protests are only gaining momentum.



If we want change, countries around the world have paved the path for us.



pic.twitter.com/Nrb53UYJks