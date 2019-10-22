Вышла треть страны: Ливан накрыли многомиллионные протесты. Фото и видео

В Ливане на антиправительственные протесты вышли 2 миллиона человек, что составляет третью часть населения страны.

Митинги начались 17 октября и переросли в общенациональную забастовку, передает DW (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Акции протеста парализовали страну – были закрыты банки, госучреждения, университеты, школы и крупные магазины. Прямо на улицах начали строить баррикады и устраивали массовые стычки с полицией.

Ливан накрыли милионные протесты

Ливан накрыли милионные протесты

Военные для разгона демонстрантов в центре столицы Ливана Бейрута применили резиновые пули. Сотрудники МВД при разгоне активистов использовали слезоточивый газ и водометы.

Отметим, одной из причин протестов стало решение правительства ввести налог на приложение WhatsApp в размере 6 долларов в месяц. По требованию митингующи, оно было отменено.

Кроме того, население возмутили заоблачные цены на продукты питания и топливо. В правительстве же с целью подавления протестов решили урезать чиновникам зарплаты.

Также христианской партии "Ливанские силы" в связи с митингами пришлось выйти из состава правящей в стране коалиции.

По состоянию на 22 октября в центре Бейрута остался палаточный городок с митингующими. Также активисты перекрыли главные автомагистрали страны.

Ливан накрыли милионные протесты

Ливан накрыли милионные протесты

Ливан накрыли милионные протесты

Ливан накрыли милионные протесты

Ливан накрыли милионные протесты

Ливан накрыли милионные протесты

Lebanon right now.



The anti-corruption protests are only gaining momentum.



If we want change, countries around the world have paved the path for us.



pic.twitter.com/Nrb53UYJks — Joshua Potash 🆘 (@JoshuaPotash) October 22, 2019

Incredible.



The 6th night of anti-corruption protests in Lebanon, with no signs of slowing down.



pic.twitter.com/oTX4G4nYTb — Joshua Potash 🆘 (@JoshuaPotash) October 22, 2019

В Ливане на протест против властей вышли 2 миллиона человек. При том, что население Ливана - всего 6,9 млн.



Это как если бы в России на протесты вышли 42 миллиона человек. pic.twitter.com/HT4nFrDdKz — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) October 22, 2019

Для разгона одного из очагов протестов в Бейруте, "Хезболла" направила своих сторонников, которые колонной мотоциклов прибыли на место, где их встретили военные.

Военные с оружием в руках разогнали титушню на мотоциклетах.#Ливан pic.twitter.com/bVLi3INSaO — Мугабе Тиливижн🔞 (@mugabebe) October 22, 2019

Волна протестов прокатилась по всему миру. Испания, Чили, Ливан, Великобритания. Десятки тысяч людей выходят на улицы против повышения налогов и коррупции чиновников.



В Бейруте всё началось с налога на звонки в мессенджере WhatsApp. pic.twitter.com/zTru3ZwTfB — xaoc.tv (@xaoctv) October 21, 2019

Here is why thousands in Lebanon are protesting against the government. pic.twitter.com/vnJT0ukkTt — DW News (@dwnews) October 22, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее испанскую Барселону охватили массовые беспорядки. Приверженцы независимости Каталонии устроили масштабные митинги, в ходе которых произошли стычки. Они использовали "коктейли Молотова", жгли автомобили и мусорные баки. Сотни человек пострадали, многие из них были задержаны.

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