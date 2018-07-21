Вышел из себя: Путину припомнили громкое признание по Украине

Президент России Владимир Путин в марте 2014 года сделал громкое признание по Украине, которое потом получило свое отражение в Крыму и на Донбассе.

Это заявление припомнили российскому главе журналисты "ИнформНапалма". "Вспомним его ответ на раздражающий вопрос о возможной войне с Украиной, который он дал 3 марта 2014 года. Путин тогда де-факто пообещал, что в случае какой-либо конфронтации с украинской армией, россияне будут использовать гражданское население Украины в качестве живого щита", - говорится в материале.

При этом подчеркивается, что все свои признания руководитель РФ делает только в экстремальных ситуациях - некомфортных для него. "Когда он сталкивается с непочтительностью западных или украинских журналистов, он теряет хладнокровие и говорит вещи, которые он, вероятно, оставил бы при себе в более благоприятных условиях", - объясняется в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время встречи с главой США Дональдом Трампом Путин заявил, что для РФ вопрос аннексии Крыма является закрытым.