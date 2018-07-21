МоваЯзык
Регистрация
ПолитикаЭкономика

Вышел из себя: Путину припомнили громкое признание по Украине

6.9тЧитать новость на украинском

Президент России Владимир Путин в марте 2014 года сделал громкое признание по Украине, которое потом получило свое отражение в Крыму и на Донбассе.

Это заявление припомнили российскому главе журналисты "ИнформНапалма". "Вспомним его ответ на раздражающий вопрос о возможной войне с Украиной, который он дал 3 марта 2014 года. Путин тогда де-факто пообещал, что в случае какой-либо конфронтации с украинской армией, россияне будут использовать гражданское население Украины в качестве живого щита", - говорится в материале.

При этом подчеркивается, что все свои признания руководитель РФ делает только в экстремальных ситуациях - некомфортных для него. "Когда он сталкивается с непочтительностью западных или украинских журналистов, он теряет хладнокровие и говорит вещи, которые он, вероятно, оставил бы при себе в более благоприятных условиях", - объясняется в материале.

Новости
Референдум на Донбассе: дипломат раскрыл коварный план Путина

Как сообщал OBOZREVATEL, во время встречи с главой США Дональдом Трампом Путин заявил, что для РФ вопрос аннексии Крыма является закрытым.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
6
7
Смешно
6
Интересно
1
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
" Путин тогда де-факто пообещал, что в случае какой-либо конфронтации с украинской армией, россияне будут использовать гражданское население Украины в качестве живого щита" Капец, свидомые, вы почему тупые такие поголовно?Слова Путина означали, что в случае введения российских войск на Донбасс они встанут позади гражданского населения и пусть свиновермахт попробует выстрелить.Войска не вводили, результат налицо.В Крыму войска есть, туда шароварное стадо даже пёрнуть боится
Ответить
1
4
2 из 3 ответов | показать все
Одноріг Олег
Одноріг Олег
каструлі Микола, твою маму в рот трахнули а вона черз анал родила,тому ти такий ущербний вийшов
Ответить
1
0
Pisantchin Antonina
Pisantchin Antonina
Кастрюлев Мыкола, Что же вы такие, кастрюлеголовые. беспамятные? Войска вводили и в 14, и в 15, и обстреливали из своей территории. Об этом в интервъю заявил депутат гос дуры Марков. Он же, кстати , сказал так же, что без поддержки России ВСУ займут недореспублики за две недели.
Ответить
1
0

Наши блоги