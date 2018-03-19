"Вышел из народа": российский режиссер объяснил успех Путина на выборах

Российский режиссер Карен Шахназаров назвал президента России Владимира Путина единственным европейским и даже мировым лидером, который вышел из народа (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Именно этим он объяснил тот факт, что политик выиграл выборы в четвертый раз, выступая в эфире пропагандисткой программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

"Я вот что подумал: ведь он единственный из европейских лидеров, а может и из мировых лидеров, который реально вышел из народа. Он не сын миллиардера, как Трамп, он не сын богатых людей, как Макрон и госпожа Мэй. Даже Меркель, которая более и менее, так сказать, и то ее папа был, по-моему, связан с комсомолом. Простой русский человек из очень простой семьи", — заявил Шахназаров.

Режиссер, продолжая свою хвалебную речь о президенте страны-агрессора, также выразил убеждение в том, что Путин пришел к власти без какой-либо политической поддержки и стал ведущим мировым лидером.

Как сообщал "Обозреватель", в своем выступлении после победы на выборах Путин сделал циничное заявление, пообещав сделать так, чтобы украинцы чувствовали себя в России, как дома.