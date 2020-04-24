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25 апреля • обновлено в 00:41
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Выросло вдвое: в Эквадоре количество зараженных коронавирусом увеличилось до 22 тысяч

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В Эквадоре количество новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в течение суток увеличилось в два раза – с 11 до 22,7 тысяч человек.

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В пятницу, 24 апреля, подтверждено уже 22 719 зараженных, сообщили в Министерстве внутренних дел страны, передает Reuters.

Вдвое за сутки: в Эквадоре количество зараженных COVID-19 увеличилось до 22 тысяч

strana.ua

Глава МВД Мария Пауло Ромо пояснила, что такой резкий рост объясняется увеличением количества тестов.

Она добавила, что с начала эпидемии от коронавируса в стране умерли 576 человек, однако правительство признает, что реальное количество летальных случаев намного больше: в стране умерли 1060 человек с подозрением на коронавирус, но их не успели проверить на наличие инфекции до смерти, а вскрытия вовремя не проводили из-за мер социального дистанцирования.

По состоянию на 00:00 25 апреля, Эквадор занял второе место по количеству новых случаев заражения. На первом США – 26 396.

Вдвое за сутки: в Эквадоре количество зараженных COVID-19 увеличилось до 22 тысяч

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 апреля в Эквадоре было подтверждено 11 183 случаев COVID-19 (из которых 560 летальных). Президент США Дональд Трамп пообещал направить в страну помощь.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Эквадор
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