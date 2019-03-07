Вырезали сердца живым детям: в Перу нашли масштабное ритуальное захоронение

В Перу в погребении XV века обнаружили останки нескольких сотен детей и животных. Всего было найдено 137 скелетов мальчиков и девочек в возрасте от 5 до 14 лет.

Раскопки проходили шесть лет под руководством группы ученых из разных стран, пишет The Independent. Во время исследования останков обнаружили ранения, указывающие на жестокие методы убийства, вероятно, с целью жертвоприношения (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

По оценкам исследователей, погибшие жили приблизительно в 1450 году и принадлежали к народу чиму.

Следы порезов и вывернутые бедра детей указывали на то, что грудные клетки были вскрыты для удаления сердца. Отсутствие дополнительных порезов указывает на то, что жуткая процедура выполнялась профессиональным жрецом.

"Это археологическое открытие стало неожиданностью для всех нас – мы не видели раньше ничего подобного", – заявил археолог Джон Верано.

The Independent

Кроме детей, в погребении нашли и останки животных, также убитых ритуальным путем. Однако они были похоронены мордами на восток, а дети – лицами на запад. На некоторых из них были надеты головные уборы, а также раскрашены лица.

The Independent

Ученые предполагают, что причиной массового жертвоприношения мог стать аномальный дождь, поскольку под скелетами был толстый слой грязи, указывающий на ливни и наводнение.

Как писал OBOZREVATEL, бывший нападающий сборной Габона по футболу Шива Н'Зигу рассказал, что ради его успешной карьеры в свое время была убита его мать. По его словам, жертвоприношение ради успеха в бизнесе совершил его отец.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!