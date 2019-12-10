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10 декабря • обновлено в 09:01
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Выражение лица Путина рядом с Зеленским "взорвало" сеть: фотофакт

6.4т
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После завершения саммита в "нормандском формате" в Париже в сети разошелся снимок, сделанный во время переговоров, который уже окрестили "фото дня".

Его автором является фотограф Ian Langsdon (агентство EPA). На нем запечатлены президент Украины Владимир Зеленский, глава РФ Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон.

Показательным является выражение лица российского президента: он выглядит крайне недовольным и растерянным.

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Владимир Зеленский и Владимир Путин в Париже

Владимир Зеленский и Владимир Путин в Париже

Ian Langsdon (агентство EPA)

Пользователи начали активно распространять этот снимок в соцсетях, используя иронические подписи.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Зеленский озвучил основные пункты, по которым стороны пришли к соглашению в Париже. Он подчеркнул, что выступает против федерализации, против влияния других государств на вектор развития страны, а также указал на невозможность решения войны путем сдачи территорий.

  • В сети был обнародован текст коммюнике, принятого по результатам переговоров.

  • Стало известно, что стороны подпишут новый договор по Донбассу.После саммита делегации четырех стран занялись подготовкой документа, который неофициально назвали "Минск-3".

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Переговоры Зеленского и Путина
Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский Эммануэль Макрон
Место
Франция Париж
Тег
нормандский формат
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Ничего удивительного,у дедушки деменция.
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Хаврило Шароваро-вышиваночник
Хаврило Шароваро-вышиваночник
На фото Президент и Коверный.
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Хо Хол
Хо Хол
Я на фото вижу двух президентов. Один чмoшник - президент никчемной страны, который бегает по миру с протянутой рукой в поисках подачек и в пятиминутном диалоге с Трампом сказал "спасибо" больше чем количество звезд в млечном пути. Другой - президент великой страны, который оттяпал кусок территории у страны чмoшника, а теперь спокойно обсуждает о том, какие изменения чмoшник должен внести в конституцию и дает задание, чтобы через 4 месяца чмoшник отчитался о проделанной работе :D
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