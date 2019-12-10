Выражение лица Путина рядом с Зеленским "взорвало" сеть: фотофакт

После завершения саммита в "нормандском формате" в Париже в сети разошелся снимок, сделанный во время переговоров, который уже окрестили "фото дня".

Его автором является фотограф Ian Langsdon (агентство EPA). На нем запечатлены президент Украины Владимир Зеленский, глава РФ Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон.

Показательным является выражение лица российского президента: он выглядит крайне недовольным и растерянным.

Владимир Зеленский и Владимир Путин в Париже Ian Langsdon (агентство EPA)

Пользователи начали активно распространять этот снимок в соцсетях, используя иронические подписи.

Photo from today's #NormandySummit by @snob_project.



The facial expressions of Putin and Macron differ from the Zelensky one .. pic.twitter.com/WsRUYW8ePZ — Viktoria (@Ukropo4kA) December 9, 2019

Фото дня: На саммите в "нормандском формате" впервые встретились Владимир Путин и Владимир Зеленский. Они пожали друг другу руки.



(с) Ian Langsdon / pool / EPA / Scanpix / LETA pic.twitter.com/udPJndOYv3 — Лентач (@oldLentach) December 9, 2019

Фото дня: На саммите в "нормандском формате" впервые встретились Владимир Путин и Владимир Зеленский. Они пожали друг другу руки. pic.twitter.com/85e29g4Bh0 — Alver (@Alla91748059) December 9, 2019

"Вот и встретились два одиночества....."



Фото дня: На саммите в "нормандском формате" впервые встретились Владимир Путин и Владимир Зеленский. Они пожали друг другу руки.



(с) Ian Langsdon / pool / EPA / Scanpix / LETA pic.twitter.com/zYIjj8lKka — lia tkacheva (@liamar1) December 9, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL:

Зеленский озвучил основные пункты, по которым стороны пришли к соглашению в Париже. Он подчеркнул, что выступает против федерализации, против влияния других государств на вектор развития страны, а также указал на невозможность решения войны путем сдачи территорий.

В сети был обнародован текст коммюнике, принятого по результатам переговоров.

Стало известно, что стороны подпишут новый договор по Донбассу.После саммита делегации четырех стран занялись подготовкой документа, который неофициально назвали "Минск-3".

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