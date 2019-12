Выражение лица Путина рядом с Зеленским "взорвало" сеть: фотофакт

После завершения саммита в "нормандском формате" в Париже в сети разошелся снимок, сделанный во время переговоров, который уже окрестили "фото дня".

Его автором является фотограф Ian Langsdon (агентство EPA). На нем запечатлены президент Украины Владимир Зеленский, глава РФ Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон.

Показательным является выражение лица российского президента: он выглядит крайне недовольным и растерянным.

Пользователи начали активно распространять этот снимок в соцсетях, используя иронические подписи.

Photo from today's #NormandySummit by @snob_project.



The facial expressions of Putin and Macron differ from the Zelensky one .. pic.twitter.com/WsRUYW8ePZ