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Выпрыгивали из окон и разбивались: во Вьетнаме произошло масштабное ЧП в многоэтажке

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Во вьетнамском городе Хошимин произошел масштабный пожар в жилой многоэтажке, в результате которого погибло 13 человек.

Как сообщает Vnexpress, из-за клубов черного дыма в здании люди не могли спуститься вниз.

vnexpress.net

Они стояли на балконах и в панике просили о помощи, сигнализируя спасателям о своем местонахождении при помощи мобильных телефонов, отмечает издание.

В результате происшествия еще 27 человек получили травмы.

vnexpress.net

Жителей небоскреба пришлось спасать с верхних этажей с помощью специальных лестниц.

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Часть жертв отравилась угарным газом, а некоторые - разбились, выпрыгнув из окна.

vnexpress.net

vnexpress.net

Чтобы потушить пожар, две сотни спасателей работали полтора часа.

vnexpress.net

vnexpress.net

По предварительным данным, возгорание возникло около полуночи в подвале жилого комплекса, где находится автопарковка.

vnexpress.net

vnexpress.net

Как отмечают очевидцы, перед началом пожара был слышен громкий взрыв.

vnexpress.net

vnexpress.net

vnexpress.net

Как сообщал "Обозреватель", под Запорожьем пожар уничтожил целое хозяйство.

Объект
пожар
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