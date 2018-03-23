Выпрыгивали из окон и разбивались: во Вьетнаме произошло масштабное ЧП в многоэтажке

Во вьетнамском городе Хошимин произошел масштабный пожар в жилой многоэтажке, в результате которого погибло 13 человек.
Как сообщает Vnexpress, из-за клубов черного дыма в здании люди не могли спуститься вниз.
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Они стояли на балконах и в панике просили о помощи, сигнализируя спасателям о своем местонахождении при помощи мобильных телефонов, отмечает издание.
В результате происшествия еще 27 человек получили травмы.
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Жителей небоскреба пришлось спасать с верхних этажей с помощью специальных лестниц.
Часть жертв отравилась угарным газом, а некоторые - разбились, выпрыгнув из окна.
vnexpress.net
vnexpress.net
Чтобы потушить пожар, две сотни спасателей работали полтора часа.
vnexpress.net
vnexpress.net
По предварительным данным, возгорание возникло около полуночи в подвале жилого комплекса, где находится автопарковка.
vnexpress.net
vnexpress.net
Как отмечают очевидцы, перед началом пожара был слышен громкий взрыв.
vnexpress.net
vnexpress.net
vnexpress.net
Как сообщал "Обозреватель", под Запорожьем пожар уничтожил целое хозяйство.