Выпрыгивали из окон и разбивались: во Вьетнаме произошло масштабное ЧП в многоэтажке

Во вьетнамском городе Хошимин произошел масштабный пожар в жилой многоэтажке, в результате которого погибло 13 человек.

Как сообщает Vnexpress, из-за клубов черного дыма в здании люди не могли спуститься вниз.

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Они стояли на балконах и в панике просили о помощи, сигнализируя спасателям о своем местонахождении при помощи мобильных телефонов, отмечает издание.

В результате происшествия еще 27 человек получили травмы.

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Жителей небоскреба пришлось спасать с верхних этажей с помощью специальных лестниц.

Часть жертв отравилась угарным газом, а некоторые - разбились, выпрыгнув из окна.

vnexpress.net

vnexpress.net

Чтобы потушить пожар, две сотни спасателей работали полтора часа.

vnexpress.net

vnexpress.net

По предварительным данным, возгорание возникло около полуночи в подвале жилого комплекса, где находится автопарковка.

vnexpress.net

vnexpress.net

Как отмечают очевидцы, перед началом пожара был слышен громкий взрыв.

vnexpress.net

vnexpress.net

vnexpress.net

Как сообщал "Обозреватель", под Запорожьем пожар уничтожил целое хозяйство.