"Выполнял задание!" Соловьев проговорился о том, кем был беглый СБУшник

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев заявил, что скандальный экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров, который сбежал в Россию, мог быть разведчиком страны-агрессора.

По его словам в рядах украинской спецслужбы он лишь выполнял боевое задание. Такую мысль Соловьев озвучил в эфире своей программы на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Соловьев Скриншот видео

"О том, что вытворяли те самые "херои" (так пропагандист называет защитников Украины. — Ред.), стало известно благодаря рассказанному, как я понимаю, офицеру нашей разведки, выполнявшему задание в рядах СБУ. Что должно навсегда лишить иллюзии Украину о том, что мы не знаем и что мы оставляем вас без присмотра", — дерзко высказался рупор Кремля.

Василий Прозоров UAPortal

После этого он перешел на наглые угрозы в адрес Украины, намекнув, что Россия якобы сможет ее уничтожить.

"Времена наплевательского отношения к вам и отношение, когда было спустя рукава, надеюсь, закончилось. И закончилось навсегда. Вы, благодаря вашим американским спонсорам, пытаетесь представлять из себя угрозу России. А с угрозой Россия должна поступать единственно правильным образом!" — подчеркнул Соловьев.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский оппозиционный политик Илья Пономарев считает, что Прозоров стал "разменной картой" и больше не представляет ценности для спецслужб РФ. Ведь, во-первых, предателей никто не любит, а, во-вторых, экс-сотрудник СБУ не выдал Кремлю каких-либо ценных данных.

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