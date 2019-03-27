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"Выполнял задание!" Соловьев проговорился о том, кем был беглый СБУшник

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Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев заявил, что скандальный экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров, который сбежал в Россию, мог быть разведчиком страны-агрессора.

По его словам в рядах украинской спецслужбы он лишь выполнял боевое задание. Такую мысль Соловьев озвучил в эфире своей программы на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Соловьев

Владимир Соловьев

Скриншот видео

"О том, что вытворяли те самые "херои" (так пропагандист называет защитников Украины. — Ред.), стало известно благодаря рассказанному, как я понимаю, офицеру нашей разведки, выполнявшему задание в рядах СБУ. Что должно навсегда лишить иллюзии Украину о том, что мы не знаем и что мы оставляем вас без присмотра", — дерзко высказался рупор Кремля.

Василий Прозоров

Василий Прозоров

UAPortal

Новости
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После этого он перешел на наглые угрозы в адрес Украины, намекнув, что Россия якобы сможет ее уничтожить.

"Времена наплевательского отношения к вам и отношение, когда было спустя рукава, надеюсь, закончилось. И закончилось навсегда. Вы, благодаря вашим американским спонсорам, пытаетесь представлять из себя угрозу России. А с угрозой Россия должна поступать единственно правильным образом!" — подчеркнул Соловьев.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский оппозиционный политик Илья Пономарев считает, что Прозоров стал "разменной картой" и больше не представляет ценности для спецслужб РФ. Ведь, во-первых, предателей никто не любит, а, во-вторых, экс-сотрудник СБУ не выдал Кремлю каких-либо ценных данных.

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Тема
российская пропаганда
Персона
Владимир Соловьев
Место
Россия
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