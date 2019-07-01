"Вынуждены!" Соловьев нашел наглое объяснение войне в Украине

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев назвал вторжение России в Украину и вмешательство страны-агрессора в ее внутренние дела вынужденной мерой.
Он возмутился тем, что украинцы постоянно выбирают лидером того, кто не подходит Кремлю. Наглое оправдание действий оккупантов он озвучил в эфире пропагандистской программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Дерзкие выпады рупор путинского режима начал с заявления о том, что россияне якобы прекрасно относятся к украинцам, которых он вынес за скобки государства, отметив что Украина – это исключительно власть.
Владимир Соловьев
Скриншот видео
Украинский политолог Василий Вакаров возразил ему, напомнив, что Украина – это, прежде всего, государство. В этот момент в разговор вклинился российский пропагандист-украинофоб Дмитрий Куликов. Он язвительно огрызнулся, что у украинцев нет никакого государства.
"Как это нет? Опять начинаем?! Уже заканчивать пора, а мы опять начинаем", – возмутился на его реплику Вакаров.
Однако на сторону Куликова тут же встал Соловьев, который и выдал свой спич, оправдывающий преступления Российской Федерации.
"Слушайте, вы нам рассказываете, что надо заканчивать с 1991 года! Мы вынуждены заниматься вашими проблемами. Вынуждены! Вы каждый раз неспособны избрать ни одного разумного человека вами управлять", – высказался главный пропагандист России.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Соловьев обвинил Украину в поддержке "нацистских" законов и заявил, что украинцы относятся к россиянам, как гитлеровцы к евреям.
Кроме того, он назвал украинский языковой закон дискриминацией прав русскоязычных украинцев и объяснил голосование за него принуждением народа к собственному языку.
Он обозвал украинцев "нацистскими тварями" и выдал фейк о том, что после принятия закона о языке в Украине будут "метить" россиян.
Ранее Соловьев пригрозил вторжением в Украину российской армии для "наведения порядка".
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