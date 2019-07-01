"Вынуждены!" Соловьев нашел наглое объяснение войне в Украине

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев назвал вторжение России в Украину и вмешательство страны-агрессора в ее внутренние дела вынужденной мерой.

Он возмутился тем, что украинцы постоянно выбирают лидером того, кто не подходит Кремлю. Наглое оправдание действий оккупантов он озвучил в эфире пропагандистской программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Дерзкие выпады рупор путинского режима начал с заявления о том, что россияне якобы прекрасно относятся к украинцам, которых он вынес за скобки государства, отметив что Украина – это исключительно власть.

Владимир Соловьев Скриншот видео

Украинский политолог Василий Вакаров возразил ему, напомнив, что Украина – это, прежде всего, государство. В этот момент в разговор вклинился российский пропагандист-украинофоб Дмитрий Куликов. Он язвительно огрызнулся, что у украинцев нет никакого государства.

"Как это нет? Опять начинаем?! Уже заканчивать пора, а мы опять начинаем", – возмутился на его реплику Вакаров.

Однако на сторону Куликова тут же встал Соловьев, который и выдал свой спич, оправдывающий преступления Российской Федерации.

"Слушайте, вы нам рассказываете, что надо заканчивать с 1991 года! Мы вынуждены заниматься вашими проблемами. Вынуждены! Вы каждый раз неспособны избрать ни одного разумного человека вами управлять", – высказался главный пропагандист России.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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