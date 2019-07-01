ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

"Вынуждены!" Соловьев нашел наглое объяснение войне в Украине

2.6тЧитать материал на украинском

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев назвал вторжение России в Украину и вмешательство страны-агрессора в ее внутренние дела вынужденной мерой.

Он возмутился тем, что украинцы постоянно выбирают лидером того, кто не подходит Кремлю. Наглое оправдание действий оккупантов он озвучил в эфире пропагандистской программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Дерзкие выпады рупор путинского режима начал с заявления о том, что россияне якобы прекрасно относятся к украинцам, которых он вынес за скобки государства, отметив что Украина – это исключительно власть.

Новости
"Приедем на танках!" Соловьев пригрозил Украине местью за Жукова

Владимир Соловьев

Владимир Соловьев

Скриншот видео

Украинский политолог Василий Вакаров возразил ему, напомнив, что Украина – это, прежде всего, государство. В этот момент в разговор вклинился российский пропагандист-украинофоб Дмитрий Куликов. Он язвительно огрызнулся, что у украинцев нет никакого государства.

"Как это нет? Опять начинаем?! Уже заканчивать пора, а мы опять начинаем", – возмутился на его реплику Вакаров.

Однако на сторону Куликова тут же встал Соловьев, который и выдал свой спич, оправдывающий преступления Российской Федерации.

"Слушайте, вы нам рассказываете, что надо заканчивать с 1991 года! Мы вынуждены заниматься вашими проблемами. Вынуждены! Вы каждый раз неспособны избрать ни одного разумного человека вами управлять", – высказался главный пропагандист России.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Темы
российская пропагандаРоссийско-украинский конфликт
Персона
Владимир Соловьев
Место
Россия
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
43
13
Смешно
2
Интересно
0
Печально
8
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Денисенко Игорь
Денисенко Игорь
Какой то сюр, на России реально Зазеркалье
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Блоги / мнения

ads pixel