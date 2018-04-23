Вынос узурпатора: почему в Армении начался "майдан" и что будет дальше

13 апреля в Армении начались массовые протесты против назначения экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. На улицы вышли тысячи людей, не обошлось без столкновений с силовиками. Часть активистов была задержана.

На одинадцатый день протестов, 23 апреля, премьер Саргсян сдался под натиском протестующих и подал в отставку.

Почему вообще начался протест и что будет дальше? Читайте на "Обозревателе".

Из-за чего начались протесты?

Саргсян был президентом последние 10 лет. По закону политик не имел права занимать этот пост больше двух сроков и должен был уйти. Однако в 2015 году Конституцию Армении изменили так, что реальная власть перешла от президента к премьер-министру.

Сердж Саргсян

9 апреля Саргсян сложил президентские полномочия, а уже 12 апреля правящая Республиканская партия Армении выдвинула его на должность премьер-министра. Это стало и поводом для начала протестов. В итоге 22 апреля на улицы вышло около 160 тысяч человек. Колоссальная цифра для страны с населением в 3 миллиона человек.

Кто возглавляет протестующих?

Лидером протестов стал руководитель парламентской фракции "Елк" ("Исход") Никол Пашинян. Именно он объявил о начале "бархатной революции" в стране.

Никол Пашинян

22 апреля оппозиция и власти попытались договориться, но без успеха. После этого полиция начала еще активнее задерживать активистов. Называлась цифра в 300 человек. Одним из задержанных стал и Пашинян, которого обвинили в организации незаконных массовых собраний.

Несмотря на это протесты продолжились. Помимо Еревана, тысячи протестующих вышли на улицы других крупных городов Армении - Гюмри, Ванадзоре, Капане, Эчмиадзине, Арташате и т. д.

Что произошло 23 апреля?

Многие эксперты считали, что ситуация в Армении может закончиться большой кровью. Добровольный уход Саргсяна в отставку считался маловероятным. Однако он удивил всех - в понедельник премьер-министр сказал, что складывает полномочия. Да еще и признал правоту Пашиняна.

"Обращаюсь к вам в последний раз как глава государства. Никол Пашинян был прав, я ошибся. В сложившейся ситуации есть несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю должность руководителя нашей страны", - цитирует слова Саргсяна пресс-служба правительства.

Что дальше?

В Армении есть законно избранный президент Армен Саркисян, но весомых рычагов для влияния на ситуацию у него нет. Теперь парламент должен определиться с кандидатурой нового премьер-министра. Протестующие наверняка будут настаивать на назначении Пашиняна.

Ваграм Багдасарян

Правительственная же партия будет искать компромиссный вариант. Фаворитом на эту должность может стать глава парламентской фракции правящей партии Ваграм Багдасарян. Впрочем, вполне вероятно, что в случае его избрания протесты могут продолжиться.

Еще один вариант - вернуть предыдущий вариант Конституции, а заодно и власть законно избранному президенту.