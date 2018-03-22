"Вылизываете Европе": на росТВ заявили о Четвертом рейхе в Украине

Европейский союз якобы заинтересован в Украине только как в площадке для разворачивания Четвертого рейха (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Такое мнение в ходе дискуссии с украинским журналистом Вячеславом Ковтуном озвучил один из гостей пропагандистской программы "Место встречи" на телеканале НТВ.

"Вы Евросоюзу нужны как рабочая сила — в Польше, в той же Венгрии, Германии. Как поляна. Германия выполняет свою миссию — она чистит поляну для Четвертого рейха", — высказался он.

В ответ на этот фейк Ковтун возразил своему оппоненту и обвинил его в использовании типичного для России фашистского подхода прямо в эфире федерального канала.

Однако спикер снова перешел на оскорбления украинской нации, заявив, что ее представителей за границей не считают людьми.

"Где вы работаете? На кого вы горбатитесь? Вас за людей не считают в Европе, вам даже скорые не вызывают, вы до того дожили! А вы вылизываете!" — выругался он.

Как сообщал "Обозреватель", пророссийская журналистка Елена Бойко оскорбила патриотически настроенных украинцев Крыма, заявив, что их легко определить "по дебильному выражению лица".