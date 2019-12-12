Выйдут из ЕС через 1,5 месяца? В Британии завершились парламентские выборы

На досрочных парламентских выборах в Великобритании абсолютное большинство поддерживает консерваторов.

По итогам выборов, предварительно, победу одержала партия премьер-министра Бориса Джонсона. Об этом сообщает 360tv.ru.

Ранее Джонсон пообещал в случае победы консерваторов вывести Британию из состава ЕС до 31 января 2020 года. Окончательные итоги выборов будут известны утром 13 декабря.

Выборы в Британии Фокус

Как писал OBOZREVATEL, в Великобритании 12 декабря проходят внеочередные парламентские выборы. Британцы должны определиться, какой из политсил они поручат урегулирование вопроса Brexit.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал