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13 декабря • обновлено в 02:24
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Выйдут из ЕС через 1,5 месяца? В Британии завершились парламентские выборы

1.1т
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На досрочных парламентских выборах в Великобритании абсолютное большинство поддерживает консерваторов.

По итогам выборов, предварительно, победу одержала партия премьер-министра Бориса Джонсона. Об этом сообщает 360tv.ru.

Новости
На кону судьба Brexit: в Британии начались досрочные выборы

Ранее Джонсон пообещал в случае победы консерваторов вывести Британию из состава ЕС до 31 января 2020 года. Окончательные итоги выборов будут известны утром 13 декабря.

Выборы в Британии

Выборы в Британии

Фокус

Как писал OBOZREVATEL, в Великобритании 12 декабря проходят внеочередные парламентские выборы. Британцы должны определиться, какой из политсил они поручат урегулирование вопроса Brexit.

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Автор
Карина Бондаренко
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