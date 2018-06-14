"Выйдете из Украины?" Трамп неформально обратился к Путину

Президент США Дональд Трамп заявил, что окажись у него возможность поговорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным на саммите G7, он непременно попросил бы его уйти из Украины и Сирии.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News. Американский лидер заверил, что он обязательно поладил бы с главой РФ.

"Если бы, например, Путин сидел напротив меня за одним столом там, в Канаде, я бы сказал: "Сделаете одолжение? Выйдете из Сирии? Выйдете из Украины? Вас не должно быть там", — подчеркнул Трамп.

Дональд Трамп и Владимир Путин НТВ

По его словам, он попросил бы президента России сделать те вещи, которые полезны для всего мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, Трамп заявил, что членам G7 лучше было бы вернуться к формату саммита при участии России, так как значительная часть дискуссии в Канаде все равно была посвящена Кремлю.

Ранее Трамп заявил, что выступает за возвращение России в G8.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте поддержал заявление Трампа. Сам президент РФ Владимир Путин заверил, что его страна якобы и не выходила из этого формата.

В свою очередь, госсекретарь МИД ФРГ Нильс Аннен назвал заявление Трампа провокацией, отметив, что это может расколоть Европу.