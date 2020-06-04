Выходят с тапками против "Таракана": журналистка рассказала о назревающей революции в Беларуси

В Беларуси назревает революция, так как люди устали от правления Александра Лукашенко и его действий во время эпидемии COVID-19.

Об этом рассказала белорусская журналистка, главный редактор сайта "Хартия-97" Наталья Радина, передает ГОРДОН. По её словам, в Беларуси сейчас предреволюционная ситуация – десятки тысяч человек выходят на улицы, чтобы поставить подписи за независимых кандидатов в президенты.

"Многие говорят, что уже началась бархатная революция. Десятки тысяч человек выходят на улицы белорусских городов и становятся в очереди, чтобы поставить подписи за независимых кандидатов в президенты. В первую очередь – за Светлану Тихановскую, супругу известного белорусского блогера Сергея Тихановского, который арестован и находится в тюрьме. Тихановский – народный лидер, который появился не так давно и вызывает огромные симпатии у белорусов своей смелостью, умением говорить с людьми. Его называют белорусским Лехом Валенсой и многие связывают с ним надежды на перемены. Очевидно, они должны произойти в Беларуси в ближайшее время. Это заметно не только по этим длинным очередям. Но и по потому, что практически в каждом городе страны проходят пикеты", – рассказала Радина.

Наталья Радина Facebook

Она отметила, что эти акции легальны, так как в стране проходит предвыборная кампания. По словам журналистки, такого раньше никогда не было – люди выходят не просто постоять, но и поделиться возмущением.

"Эти акции легальные, потому что в Беларуси ведется избирательная кампания и разрешен сбор подписей за кандидатов в президенты. Именно поэтому люди воспользовались данной легальной возможностью. Такого в Беларуси прежде никогда не было. Оппозиционные кандидаты, конечно же, участвовали в псевдовыборах, чтобы иметь возможность пообщаться с избирателями, но такого количества людей на тех пикетах не было. Сегодня белорусы выходят не просто постоять, а поделиться своим возмущением. Видно, насколько они ненавидят Лукашенко, насколько устали от него и как сильно хотят скорейшей смены власти", – сообщила журналистка.

Радина также рассказала, что люди даже начали называть Лукашенко различными прозвищами: "Тараканом", "Саша три процента" и так далее.

"Мегапопулярным стал лозунг "Стоп таракан!". Люди выходят на пикеты с тапками, которые символизируют их намерение скорее избавиться от Лукашенко. Его сравнивают с тараканом, настолько он омерзителен людям. Закономерный итог его правления в Беларуси. Еще одно популярное прозвище Лукашенко – "Саша три процента". Это связано с тем, что в интернете начали проводить независимые опросы и рейтинг Лукашенко оказался на уровне 1–3%, не более. Диктатор в ярости попытался запретить интернет-опросы. В итоге прозвище "Саша три процента" приклеилось к нему намертво", – рассказала Радина.

Журналистка рассказала о назревающей революции в Беларуси Белсат

Журналистка рассказала о назревающей революции в Беларуси Белсат

Журналистка отметила, что протестовать люди вышли не только из-за экономического кризиса, но и из-за эпидемии COVID-19. Люди считают действия Лукашенко прямой угрозой их жизням, так как он отказывался от карантинных мер.

"Сыграла свою роль масса факторов. Усталость жить в нищете и страхе, видеть коррупцию чиновников, наглость и безнаказанность самого Лукашенко, который жирует на российские деньги. В стране экономический кризис, во всех областях огромное количество безработных, низкие зарплаты, мизерные пенсии, вводятся абсурдные декреты и законы, происходит грабеж населения. На этом фоне Лукашенко строит новые резиденции. На всю маленькую Беларусь их уже 18. Он устраивает спортивные соревнования, покупает "майбахи", самолеты, строит ледовые дворцы, продолжает проводить потешные турниры с собственным участием. Естественно, это вызывает у людей отторжение. Но когда случилась эпидемия коронавируса, все увидели, что Лукашенко – еще и прямая угроза человеческой жизни. Он единственный в мире диктатор, который категорически отказался вводить карантин", – подчеркнула собеседница.

Журналистка рассказала о назревающей революции в Беларуси

По её словам, официальная статистика сильно искажает реальную картину заболеваемости и смертности в стране. Радина уверяет, что в больницах не хватает мест, а медицина не справляется.

"Называются цифры около 10 тысяч умерших и порядка миллиона заразившихся. Медицина не справляется. Огромное количество медработников оказались зараженными. Умирают и медсестры, и врачи. Не хватает мест в больницах. Мы знаем, что даже онкоцентры переоборудовали под инфекционные отделения. Соответственно, онкобольные не получают необходимой помощи и могут умереть раньше времени. Ситуация просто чудовищная", – сказала журналистка.

По её мнению, дальнейшее противостояние действующей власти и народа продолжится.

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