Поближе к Путину: США призвали разместить ядерные ракеты в Европе

В ответ на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности в Польше призвали американцев разместить в Европе ядерные боеголовки.

Неожиданное заявление в интервью немецкому изданию Der Spiegel озвучил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

"В наших европейских интересах, чтобы американские войска и ядерные ракеты были размещены на континенте", – пояснил он.

NewsOne

Министр также подчеркнул, что не исключает, что однажды в Польше могут оказаться ядерный арсенал НАТО. "Нет оснований полагать, что ядерное оружие не будет продолжать обеспечивать мир в будущем. Мы этого не желаем. Но все зависит от того, как Россия будет вести себя в будущем, продолжит ли она свою агрессивную политику в отношении вооружений", – отметил он.

Яцек Чапутович Польське Радіо

По словам польского министра, Россия понимает только язык силы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

1 февраля секретарь США Майкл Помпео заявил о выходе США из ракетного договора из-за существенных нарушений со стороны России.

Ультиматум РФ американцы поставили 4 декабря 2018 года. США заявили, что выйдут из ДРСМД, если Россия в течение 60 дней не вернется к его выполнению.

В свою очередь в РФ ответили, что Вашингтон не имеет доказательств нарушений.

Снять с вооружения крылатую ракету Кремль призвали и в Германии.

Россия внесла резолюцию в поддержку Договора, однако в Генассамблее ООН ее принимать отказались из-за неэффективности.

15 января 2019 в Женеве американская делегация встретилась с российской стороной. Кремлю вновь напомнили о нарушениях, однако конструктивный диалог построить не удалось.

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