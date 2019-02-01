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Поближе к Путину: США призвали разместить ядерные ракеты в Европе

2.1тЧитать материал на украинском

В ответ на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности в Польше призвали американцев разместить в Европе ядерные боеголовки.

Неожиданное заявление в интервью немецкому изданию Der Spiegel озвучил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

"В наших европейских интересах, чтобы американские войска и ядерные ракеты были размещены на континенте", – пояснил он.

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Поближе к Путину: США призвали разместить ядерные ракеты в Европе

NewsOne

Министр также подчеркнул, что не исключает, что однажды в Польше могут оказаться ядерный арсенал НАТО. "Нет оснований полагать, что ядерное оружие не будет продолжать обеспечивать мир в будущем. Мы этого не желаем. Но все зависит от того, как Россия будет вести себя в будущем, продолжит ли она свою агрессивную политику в отношении вооружений", – отметил он.

Яцек Чапутович

Яцек Чапутович

Польське Радіо

По словам польского министра, Россия понимает только язык силы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 1 февраля секретарь США Майкл Помпео заявил о выходе США из ракетного договора из-за существенных нарушений со стороны России.

  • Ультиматум РФ американцы поставили 4 декабря 2018 года. США заявили, что выйдут из ДРСМД, если Россия в течение 60 дней не вернется к его выполнению.

  • В свою очередь в РФ ответили, что Вашингтон не имеет доказательств нарушений.

  • Снять с вооружения крылатую ракету Кремль призвали и в Германии.

  • Россия внесла резолюцию в поддержку Договора, однако в Генассамблее ООН ее принимать отказались из-за неэффективности.

  • 15 января 2019 в Женеве американская делегация встретилась с российской стороной. Кремлю вновь напомнили о нарушениях, однако конструктивный диалог построить не удалось.

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Тема
Российская военная угроза
Место
Польша
Тег
ракеты
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минин евген
минин евген
рогатое кацапье будет в окружении с надувными ракетами сидеть и кормить свою паранойю. допрыгались ублюдки немытые?
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
минин ,петушка,какое окружение? Сколько раз из европы окружали? Каждый раз огребали...подползай,змеёныш.
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
"Ступайте ж к нам: вас Русь зовет! Но знайте, прошеные гости! Уж Польша вас не поведет: Через ее шагнете кости!.." (с) :-)))
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минин евген
минин евген
Трубицын Александр, кацап вонючий, какое ты отношение к руси имеешь? московит немытый, тебя в детстве на пол родители кидали?
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0
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
да похер куда стрелять....значит пшеки сдохнут первыми.
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Smekalov Sergey, кугуты - вторыми. :-) Ласковыми словами вспоминая Чернобыль. :-)))
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