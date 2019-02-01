Поближе к Путину: США призвали разместить ядерные ракеты в Европе

В ответ на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности в Польше призвали американцев разместить в Европе ядерные боеголовки.
Неожиданное заявление в интервью немецкому изданию Der Spiegel озвучил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.
"В наших европейских интересах, чтобы американские войска и ядерные ракеты были размещены на континенте", – пояснил он.
NewsOne
Министр также подчеркнул, что не исключает, что однажды в Польше могут оказаться ядерный арсенал НАТО. "Нет оснований полагать, что ядерное оружие не будет продолжать обеспечивать мир в будущем. Мы этого не желаем. Но все зависит от того, как Россия будет вести себя в будущем, продолжит ли она свою агрессивную политику в отношении вооружений", – отметил он.
Яцек Чапутович
Польське Радіо
По словам польского министра, Россия понимает только язык силы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
1 февраля секретарь США Майкл Помпео заявил о выходе США из ракетного договора из-за существенных нарушений со стороны России.
Ультиматум РФ американцы поставили 4 декабря 2018 года. США заявили, что выйдут из ДРСМД, если Россия в течение 60 дней не вернется к его выполнению.
В свою очередь в РФ ответили, что Вашингтон не имеет доказательств нарушений.
Снять с вооружения крылатую ракету Кремль призвали и в Германии.
Россия внесла резолюцию в поддержку Договора, однако в Генассамблее ООН ее принимать отказались из-за неэффективности.
15 января 2019 в Женеве американская делегация встретилась с российской стороной. Кремлю вновь напомнили о нарушениях, однако конструктивный диалог построить не удалось.
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