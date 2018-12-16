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Выход Британии из ЕС: соратники Мэй пошли на резкий шаг по Brexit за ее спиной 

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В Консервативной партии Британии за спиной премьера Терезы Мэй ведется подготовка второго референдума по Brexit.

Так, 13 декабря консерватор Дэвид Лидингтон провел переговоры с депутатами Лейбористской партии, пытаясь создать межпартийную коалицию для нового голосования по выходу Британии из ЕС, сообщает The Sunday Times.

По данным издания, в правительстве обсуждается возможность предложить избирателям выбор между соглашением Терезы Мэй и Brexit без соглашения.

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"Премьер-министр сможет сказать избирателям, что она пыталась выполнить результаты референдума, но парламент сказал свое слово", - сказал один из источников издания, знакомый с подготовкой соответствующих планов.

Глава аппарата премьера Гэвин Барвелл назвал повторный референдум "единственным способом двигаться вперед". Он также считает, что у Мэй мало шансов убедить британских парламентариев поддержать ее соглашение с Брюсселем.

Тереза Мэй

Тереза Мэй

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Журналистам также стало известно о намерении предшественника Мэй на посту премьера Дэвида Кэмерона поддержать повторное голосование, если депутаты проголосуют за этот вариант, хотя сам экс-премьер против референдума.

Отмечается, что Мэй неоднократно высказывалась против идеи второго референдума по Brexit.

Выход Британии из ЕС: соратники Мэй пошли на резкий шаг по Brexit за ее спиной 

Напомним, 12 декабря противники Мэй не смогли сместить британского премьера.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мэй заявляла, что законодатели Великобритании могут попытаться сорвать планы по выходу страны из Европейского Союза.

При этом суд ЕС постановил, что Британия получила право в одностороннем порядке отказаться от Brexit.

10 декабря появилась информация, что премьер отменила решающее голосование по выходу страны из состава Евросоюза.

Читайте все новости по теме "Brexit" на OBOZREVATEL.

Темы
BrexitВыход Великобритании из ЕС
Персона
Тереза Мэй
Место
Великобритания
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