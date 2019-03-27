Выход Британии из ЕС: Мэй заявила о радикальном шаге ради Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готова уйти в отставку после Brexit.

На заседании парламентского Комитета 1922 Мэй призвала поддержать выход Лондона из Евросоюза, назвав Brexit историческим долгом.

"Я готова покинуть эту должность раньше, чем я планировала, чтобы добиться того, что будет правильным для нашей страны и нашей партии. Я прошу всех в этом зале поддержать соглашение [с Евросоюзом] для того, чтобы мы выполнили наш исторический долг — претворили в жизнь решение британского народа и покинули Европейский союз в организованной манере без лишних осложнений", — сказала премьер-министр.

Тереза Мэй

Напомним, Британия должна была покинуть Евросоюз 29 марта. Однако в минувшую среду премьер-министр Британии Тереза Мэй официально запросила ЕС об отсрочке до 30 июня.

Глава Европейского совета Дональд Туск выразил готовность пойти на уступки, но при одном обязательном условии.

Вскоре после этого Лондон охватили новые масштабные протесты из-за Brexit. Сотни тысяч британцев потребовали нового референдума.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В июне 2016 года большинство жителей Великобритании проголосовали за выход королевства из Европейского Союза.

25 ноября 2018 года страны-члены ЕС одобрили проект договора о Brexit, который регламентирует ключевые моменты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС. Согласно пунктам договора, Великобритания должна выйти из ЕС в марте 2019 года. Между тем Европейский суд постановил, что Лондон может отозвать решение о выходе из Евросоюза.

По мнению эксперта-международника, выход Великобритании из состава Европейского Союза может стать причиной полного развала ЕС, ведь таким образом англичане покажут пример другим странам.

Ожидается, что это станет не только экономическим, но и беспрецедентным политическим ударом по целостности Евросоюза как такового.

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