Выход Британии из ЕС: будущий премьер назвал окончательную дату

Великобритания окончательно выйдет из Европейского Союза 31 октября 2019 года.
Такое заявление сделал будущий премьер страны Борис Джонсон, передает AFP. Об этом политик пообещал в выступлении после избрания лидером Консервативной партии и добавил, что среди его приоритетов "завершить Brexit, объединить страну и победить лидера лейбористов Джереми Корбина".
"Мы собираемся активизировать страну. Мы собираемся завершить Brexit 31 октября, и мы собираемся воспользоваться всеми возможностями, которые это принесет", – сказал Джонсон.
Отметим, Джонсон является сторонником "жесткого" Brexit и еще в статусе кандидата в лидеры консерваторов неоднократно говорил, что Британия выйдет из ЕС в октябре с соглашением или без него.
Иллюстрация
ВВС
Борис Джонсон
BBC
Как сообщал OBOZREVATEL:
В июне 2016 года большинство жителей Великобритании проголосовали за выход королевства из Европейского Союза.
25 ноября 2018 года страны-члены ЕС одобрили проект договора о Brexit, который регламентирует ключевые моменты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.
Согласно пунктам договора, Великобритания должна была выйти из ЕС 29 марта 2019 года. Между тем Европейский суд постановил, что Лондон может отозвать решение о выходе из Евросоюза.
Однако, 15 января 2019 года парламент отклонил план Мэй по выходу из ЕС.
12 марта депутаты во второй раз проголосовали против сделки с ЕС.
29 марта британский парламент в третий раз отклонил соглашение по Brexit, предложенное Мэй.
После трех провальных голосований по принятию соглашения касательно Brexit сроки выхода страны из организации перенесли.
По мнению эксперта-международника, выход Великобритании из состава Европейского Союза может стать причиной полного развала ЕС, ведь таким образом англичане покажут пример другим странам.
Ожидается, что это станет не только экономическим, но и беспрецедентным политическим ударом по целостности Евросоюза как такового.
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