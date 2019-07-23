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Выход Британии из ЕС: будущий премьер назвал окончательную дату

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Великобритания окончательно выйдет из Европейского Союза 31 октября 2019 года.

Такое заявление сделал будущий премьер страны Борис Джонсон, передает AFP. Об этом политик пообещал в выступлении после избрания лидером Консервативной партии и добавил, что среди его приоритетов "завершить Brexit, объединить страну и победить лидера лейбористов Джереми Корбина".

"Мы собираемся активизировать страну. Мы собираемся завершить Brexit 31 октября, и мы собираемся воспользоваться всеми возможностями, которые это принесет", – сказал Джонсон.

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Отметим, Джонсон является сторонником "жесткого" Brexit и еще в статусе кандидата в лидеры консерваторов неоднократно говорил, что Британия выйдет из ЕС в октябре с соглашением или без него.

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Иллюстрация

ВВС

Борис Джонсон

Борис Джонсон

BBC

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Темы
Выход Великобритании из ЕС Brexit
Персона
Борис Джонсон
Место
Великобритания
Теги
Европейский Союз Евросоюз
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