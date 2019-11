Выгорел миллиард гектаров: Австралию накрыли жуткие пожары. Фото, видео

В Австралии бушуют масштабные лесные пожары, которые протянулись на тысячу километров. В охваченных огнем австралийских штатах Новый Южный Уэльс и Квисленд прогнозируют "катастрофические" погодные условия.

Как сообщает Reuters, жертвами огня стали как минимум три человека. По состоянию на 12 ноября выгорели около 1 млн гектаров лесов, уничтожены более 150 построек (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу доконца).

Кроме того, в пожарах погибли около 350 из 600 коал, обитавших в национальном заповеднике поблизости города Порт-Маккуори. Десятки животных получили серьезные ожоги, им пытаются помочь ветеринары и медики.

Лесные пожары в Австралии

Пожарные признают, что не успевают справляться с быстро распространяющимся огнем и уже объявили двум миллионам жителей о необходимости подготовиться к эвакуации.

"К сожалению, мы находимся на неизведанной территории ​​- мы никогда не видели одновременно столько пожаров уровня чрезвычайной ситуации", — заявил ранее представитель пожарной службы Шейн Фицсиммонс.

Пожарная служба штата Новый Южный Уэльс призвала население позаботиться о своей безопасности самостоятельно, поскольку в случае ухудшения ситуации спасатели могут не успеть организованно эвакуировать всех, кто находится в зоне риска.

Just gone 3pm here in Port Macquarie. Locals say they’ve never seen it so bad so early and are fearing the bushfire summer ahead @9NewsAUS @Ninecomau pic.twitter.com/HuAc4ti4q2 — Marc Dodd (@marcdodd) 8 ноября 2019 г.

Devastating start to #Australian #bushfire season has prompted state of emergency in New South Wales (#NSW), with the country's largest city Sydney bracing for "catastrophic" fire danger https://t.co/hRFm20tn4b pic.twitter.com/vxMtOR9aR2 — China Xinhua News (@XHNews) 12 ноября 2019 г.

Greg Mullins is a former NSW fire chief who has just visited firefighters battling blazes in northern California. He has a stark #bushfire warning for Scott Morrison and his government. #abc730 @zdaniel #auspol pic.twitter.com/DLhPd3eXHr — abc730 (@abc730) 6 ноября 2019 г.

The raging inferno came within a few metres of wiping out Old Bar and Wallabi Point on Saturday, beachside communities east of Taree #NSWbushfires @newscomauHQ https://t.co/4f0U7rXoaL pic.twitter.com/8SiCBhM1Rt — James Hall (@James_P_Hall) 11 ноября 2019 г.

