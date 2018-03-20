Выдворенные из Британии дипломаты России возвращаются на "кокаиновом" самолете

Высланные из Великобритании 23 российских дипломата из-за дела об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля возвращаются на родину на замешанном в кокаиновом скандале самолете.

Издание "Фонтанка" отмечает, что всего на борту находятся 80 человек. Согласно размещенной на трекере Flightradar24 информации, в 18:05 самолет с бортовым номером RA-96023 вылетел из лондонского аэропорта "Станстед" и взял курс на восток.

Самолет Ил-96 с номером RA-96023 входит в состав специального летного отряда "Россия" и принадлежит управлению делами президента. В декабре 2017 года он попал в кокаиновый скандал в Аргентине. Этим самолетом планировалось доставить в Москву почти 400 килограммов наркотиков, в течение года лежавших под носом российского дипломатического представительства.

Как сообщал "Обозреватель", премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия, вероятнее всего, стоит за отравлениемроссийского шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля.

Ранее также были найдены доказательства наглой лжи официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая заявила, что Россия не имеет отношения к химическому оружию, которым отравили Скрипаля.