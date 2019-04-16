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"Вычеркнули из списка граждан!" Захарова потребовала выборов президента Украины в "Л/ДНР"

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Скандальная спикер МИД России Мария Захарова возмутилась из-за того, что временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей не будут участвовать в выборах президента Украины.

Она безосновательно обвинила Киев в том, что он отказался от части своих граждан и якобы ограничил их в правах, разрешив голосовать только на свободной территории. Бурную реакцию по этому поводу она продемонстрировала в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Мария Захарова

Мария Захарова

Скриншот видео

"Значительная часть украинских граждан была отсечена от реализации своих гражданских прав. И сделано это было абсолютно намерено. Конечно, в первую очередь я говорю о Донбассе, но нельзя не говорить и о тех гражданах, которые находились за рубежом. И большинство из них — в Российской Федерации. Но в первую очередь — Донбасс. Нам говорили, что Киев не мог и не может реализовать права граждан на голосование и на волеизъявление, так как она (его территория. — Ред.) ему не подконтрольна, так как она не безопасна. Это все пустые отговорки", — вскипела скандальная дипломат страны-агрессора.

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Также ей не понравилось, что Украина разрешила гражданам с временно оккупированных территорий голосовать только на мирной территории. По словам Захаровой, не люди должны бегать за государством и просить помощи в организации выборов, а наоборот.

Отдельная порция критики была адресована лично президенту Украины Петру Порошенко, которого Захарова обвинила в нежелании попросить помощи у западных партнеров для проведения выборов в "Л/ДНР".

"Почему тема организации выборов на Донбассе не стала решающей, главной за последние полгода? Почему это не стало темой номер один для власти в Украине? Ответ прост — это не граждане Украины с точки зрения киевского режима. Это не те люди, которые являются частью Украины. Этих жителей собственные правители вычеркнули из списка граждан своей страны!" — не унималась спикер МИД РФ.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Захарова возмутилась из-за того, что тысячи переселенцев после войны, развязанной ее страной на Донбассе, якобы ринулись искать спасения на территории России. Она подчеркнула, что россияне не должны терять интереса к тому, чем закончатся выборы президента в Украине, в целях своей же безопасности.

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Тема
российская пропаганда
Персона
Мария Захарова
Место
Россия
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Ткачук Татьяна
Ткачук Татьяна
Вот это маху порвало!! Обдроченцы! Вас считают украинскими гражданами! Поэтому обтекайте молча
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
У россиян раздвоение личности. То у них эти территории отдельная страна, то почти часть рашки то вдруг они должны выбирать президента Украины. Президента россии он выбирали? Нет? А почему?
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Dell Alex
Dell Alex
Слышите, дурики из ОРДЛО, вас считают гражданами Украины, а не Л/ДНР )))
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