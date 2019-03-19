"Выбрал удачный момент": названа цель ухода Назарбаева

Нурсултан Назарбаев, который 19 марта объявил об отставке с поста президента Казахстана, тщательно подготовился к уходу.

Такое мнение в Facebook выразил украинский журналист и политтехнолог Тарас Березовец. Он указал на самые яркие свидетельства "плана" Назарбаева.

Первым доказательством, по словам Березовца, является сам момент ухода с поста, так как Назабаев озвучил свое решение именно тогда, когда Запад и Россия сконцентрировались на выборах президента Украины, чтобы осуществить транзит власти.

Новости Назарбаев перед отставкой пообщался с Путиным

Нурсултан Назарбаев

"Во-вторых, ровно за месяц до "неожиданной" отставки Назарбаев подписал поправки в Конституционный закон о судебной системе и статусе судей, а также поправки по вопросам модернизации судебной системы. Кроме того, тогда же была запущена система нового коммерческого суда с привлечением британских юристов, которая призвана сделать суд независимым. И соответственно, обезопасить Назарбаева и членов его семьи от любого судебного преследования", – обратил внимание Березовец.

Также экс-глава Казахстана заранее гарантировал свою неприкосновенность – в 2013 году в Казахстане был принят закон "О Первом Президенте Республики Казахстан – Лидере Нации".

"Поэтому этот уход с поста – совсем не уход. А точнее, уход на подготовленные позиции председателя Совета безопасности за год до выборов президента, которые должны были пройти в апреле 2020 года. Главный вопрос – зачем?" – написал журналист.

По мнению Березовца, очевидно, что нахождение на посту президента до конца жизни Назарбаева неизбежно привело бы к войне за преемника. Отход от поста при жизни же даёт Назарбаеву шанс избрать и подготовить преемника к власти. "Это очень важно с учетом любви Кремля к импровизированным "неожиданным" смертям среднеазиатских вождей, как уже случилось с Туркменбаши", – резюмировал журналист.

Нурсултан Назарбаев

На изменения, которые успел внести в законодательство Назарбаев, обратили внимание и в Telegram-канале "Славянское братство".

Так, в 2018 году в стране были приняты закон о национальной безопасности и изменения в закон "О выборах", которые отсекли сразу несколько групп претендентов на пост главы государства.

Отмечается, что Назарбаев сделал все, чтобы убрать из списка кандидатов олигархов и ввести условия, которые позволяют получить власть его окружению.

"Сам ход весьма интересен – он "обнуляет" личные непубличные обязательства Назарбаева перед ключевыми игроками (в том числе США, Иран, Турция, РФ), но, если будет удачен транзит власти, сохраняет нити управления в руках семьи", – отметил автор, указав на то, что наследниками президента могут стать его дочь Дарига и председатель правления государственного инвестиционного фонда "Самрук Казына" Ахметжан Есимов.

Как сообщал OBOZREVATEL, обязанности президента Казахстана до выборов главы государства будет выполнять спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев.

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