В американском штате из-за прорыва трубы опоздают с результатами выборов

В Джорджии, одном из ключевых штатов США на выборах президента-2020, подсчет голосов произойдет с опозданием из-за прорыва трубы на избирательном участке.

Инцидент произошел на стадионе "Стейт Фарм Арена", где проходило голосование, в округе Фултон, самом большом в Джорджии. Об этом пишет The Atlanta Journal-Constitution.

Добавим, этот штат принесет одному из кандидатов 16 голосов выборщиков.

Отмечается, что трубу прорвало в помещении, где находились бюллетени, присланные по почте. Документы не пострадали.

На ремонт трубы понадобилось два часа. Как долго затянется публикация результатов голосования из-за ЧП – неизвестно.

Более детально об американских выборах 3 ноября читайте в нашей текстовой трансляции по ссылке.

Фоторепортаж о том, как проходило голосование в США, можно посмотреть по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, возле Белого Дома (Вашингтон) в день выборов произошли столкновения между активистами и полицией.