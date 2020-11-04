В американском штате из-за прорыва трубы опоздают с результатами выборов
В Джорджии, одном из ключевых штатов США на выборах президента-2020, подсчет голосов произойдет с опозданием из-за прорыва трубы на избирательном участке.
Инцидент произошел на стадионе "Стейт Фарм Арена", где проходило голосование, в округе Фултон, самом большом в Джорджии. Об этом пишет The Atlanta Journal-Constitution.
Добавим, этот штат принесет одному из кандидатов 16 голосов выборщиков.
Отмечается, что трубу прорвало в помещении, где находились бюллетени, присланные по почте. Документы не пострадали.
На ремонт трубы понадобилось два часа. Как долго затянется публикация результатов голосования из-за ЧП – неизвестно.
Более детально об американских выборах 3 ноября читайте в нашей текстовой трансляции по ссылке.
Фоторепортаж о том, как проходило голосование в США, можно посмотреть по ссылке.
Как сообщал OBOZREVATEL, возле Белого Дома (Вашингтон) в день выборов произошли столкновения между активистами и полицией.