На сегодняшний день по различным подсчетам вместе с голосами в Аризоне, Пенсильвании и Неваде Байден может рассчитывать почти на 300 голосов выборщиков. Спорной по-прежнему остается Джорджия, где разрыв между кандидатами составляет около 10 тыс.голосов.

Трамп, в свою очередь, потенциально выигрывает три голоса от Аляски, 15 — от Северной Каролины. Если он одержит победу только в этих штатах, то получит лишь 232 голоса выборщиков.

На данный момент основная борьба разворачивалась в пяти штатах: Северной Каролине, Пенсильвании, Аризоне, Джорджии и Неваде.

Однако, не смотря на то, что разрыв в ключевых штатах по-прежнему минимален и составляет менее 1% голосов, а юристами Трампа уже были поданы десятки исков в федеральные суды этих штатов, все-таки шансов на победу у Трампа остается крайне мало.

Даже не смотря на то, что Верховный суд вынес 7 ноября первое решение в сторону Трампа том, что бюллетени, пришедшие после завершения голосования на выборах в Пенсильвании, будут изолированы до дальнейших распоряжений.

И даже с учетом перевеса в Верховном суде (9-3), на который по-прежнему уповает Трамп.

Во-первых, против него настроены все так называемые "мейнстрим медиа", с которыми он успел разругаться ещё до начала своего президентства. А за последние годы ситуацию существенно усугубил.

На прошлой неделе был уникальный случай, когда ведущие телеканалы прервали трансляцию его выступления после того, как в очередной раз завели речь о подтасовках результатов выборов в ключевых штатах.

Именно СМИ в эпоху медиакратии формируют общественное мнение, на которое, в свою очередь, ориентируются политики и в зависимости от которого они могут менять свою позицию на кардинально противоположную за считанные дни. В Украине это всем знакомо и не требуется в дополнительной аргументации.

И если за счет личной харизмы и марш-броска по ключевым "колеблюющимся штатам" Трампу удалось максимально активизировать собственных сторонников и даже выиграть важнейшие с точки зрения выборщиков Флориду, Техас, и, казалось бы Пенсильванию и Мичиган, то после выборов этот козырь ему бить оказалось нечем.

И даже в своем любимом Твиттере, в котором он проводил не меньше времени, чем в Овальном кабинете, а также Фейсбуке, его посты теперь или банят, или выставляют специальные плашки с предупреждением о недостоверной информации.

То есть у него отобрали его главное оружие, в значительной степени благодаря которому он выиграл в 2016 году.

В принципе, объявив себя победителем задолго до окончательного подсчёта голосов, он сделал непоправимую ошибку, нарушающую все политические традиции в США и которую теперь по полной используют его оппоненты.

А как СМИ могут за день из героя нации сделать изгоем, сейчас прекрасно демонстрируют российские СМИ с капитаном сборной России по футболу Дзюбой…

Во-вторых, еще с начала своего избрания на пост президента США, он расколол и Республиканскую партию,

А еще накануне выборов 2016 года публиковались целые списки видных республиканских политиков государственных деятелей и представителей спецслужб, призывавших голосовать против Трампа.

С момента вступления Трампа в должность президента этот список, как и критика его политики по расколу американского общества и противостоянию с ближайшими союзниками США по НАТО, (в первую очередь – с Германией и Францией), отношения с которыми, как и с ЕС в целом, зашли в откровенный тупик, лишь увеличивался. Неудивительно, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон одними из первых поздравили с победой кандидата от демократов экс- вице президента Джозефа Байдена еще в прошлую пятницу.

Ведь Трамп не только отказался подписывать Договор о свободной торговле с ЕС, подготовленный предыдущей администрацией Обамы, но и своими оскорбительными высказываниями, дополнительными тарифами на европейские товары, а также ультимативными требованиями повысить членстве взносы в бюджет НАТО и угрозами покинуть это военно- политический блок всерьёз заставил усомниться европейских союзников в гарантиях безопасности США перед российской угрозой.

Чего только стоил вывод части американского контингента из Германии и передислокация американских военных в Польше в этом году.

Но за последний год он также успел вступить в открытое противостояние с Китаем, развязав с ним торговую войну. И даже выиграть первую битву, вынудив китайское руководство подписать первую часть нового торгового соглашения. А потом там появился коронавирус (ни на что не намекаю), который он также не воспринял сразу всерьёз, упиваясь своей победой в Сенате над демократами после неудачной попытки объявить ему импичмент. И который за несколько месяцев локдауна уничтожил все его достижения в экономике и борьбе с безработицей.

Неудивительно, что согласно отчётам американской разведки в сентябре этого года, Китай в информационной войне в период президентской кампании выступал уже на стороне Байдена...

В-третьих, ставя под сомнения доклады американских разведслужб о российском вмешательстве в выборы 2016-го на его стороне, он изначально настроил спецслужбы против себя. А за минувшие четыре года президентства, своей хаотичной внешней политикой и противоречивыми решениями (назову лишь некоторые: вывод американских войск из Сирии , после которого свой пост покинул генерал Мэттис, запланированный до конца этого года вывод войск из Афганистатна, прямые и безрезультатные переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, угрозы начала полномасштабной войны с Ираном после приказа ликвидировать иранского генерала Сулеймани в январе 2020-го, усугубившего отношения и с Ираком, перенос американского посольства в Иерусалим) и многими другими шагами значительно ухудшило отношение к нему и военного истеблишмента.

Свидетельства тому - заявления экс- министра обороны "молчаливого" Дж. Мэттиса и двух экс-советников по национальной безопасности –МакМастера и Болтона. Второй из них даже успел выпустить собственные мемуары в канун президентских выборов, в которых дал подробную характеристику стилю и манере исполнения президентских обязанностей, а также отношению к своим подопечным 45-м президентом США. Естественно, негативную.

И хотя это существенно не повлияло на сторонников Трампа, которые продемонстрировали рекордную явку в день голосования даже не смотря на угрозу заболеть коронавирусом, изложенные в книге подробные описания личностных характеристик Трампа дают хорошее представление о том, почему Вашингтонский истеблишмент вздохнет с облегчением после его ухода. И почему уже за несколько дней после оглашения предварительных результатов в Пенсильвании и объявления пусть и не окончательной, но победы в этом штате Байдена, уже несколько республиканских сенаторов и губернаторов высказались за то, чтобы Трамп признал свое поражение.

Судя по всему, в американском политическом истеблишменте уже пришли к консенсусу о том, что еще один президентский срок Трампа США не переживут. И если американские институты и "глубинное государство" смогли выдержать первые четыре года, то те тенденции раскола и маргинализации в американском обществе, деления его на крайне правых и левых в течении еще одного срока будут иметь катастрофические последствия.

Да, Трамп не сдается. И у него есть доказательства фальсификаций выборов в ключевых штатах. И они были. Однако вопрос о пересчете голосов теперь будет решаться не в Верховном суде, а в федеральных судах. И первая ласточка – отказ в пересчете голосов в Мичигане, уже не в сторону Трампа.

И официально победитель президентских выборов 2020 года будет объявлен лишь после голосования Коллегии выборщиков 14 января. И некоторые из них даже могут проголосовать теоретически за Трампа, даже если большинство граждан штата, их делегировавших, проголосовали за Байдена…

Но очень многое будет зависеть от того, каким будет на тот момент общественное мнение и каково будет решение внутри Республиканской партии. Еще крайне важным будет расклад в Сенате и сберегут ли республиканцы в нем большинство. Пока счет 48 на 48. В теории, есть варианты, что даже 21 января в день инаугурации полномочия президента перейдут лидеру Нижней палаты Конгресса, в котором демократы, судя по всему сохраняют большинство….

Одно можно сказать с уверенностью. Трамп будет бороться до последнего. И еще может "нарубить дров", учитывая свою несдержанность, эгоцентричность, неумение проигрывать и огромное количество оружия на руках его сторонников…

Но главные козыри уже не в его руках.