Выборы в США: спецпрокурора заинтересовал транш от украинского олигарха

Специальный прокурор США Роберт Мюллер, который ведет расследование о вмешательстве России в выборы президента, заинтересовался крупным пожертвованием от украинского олигарха, зятя Леонида Кучмы Виктора Пинчука.

Речь идет о сумме в $150 тыс. Она поступила на адрес фонда Дональда Трампа в сентябре 2015 года, пишет The New York Times.

Взамен Пинчук получил 20-минутное выступление Трампа по видео на конференции Ялтинская Европейская Стратегия.

Следователи называют это вложение денег "необычной суммой за слишком короткую речь".

"Он (транш - Ред.) интересен тем, что он имел место во время избирательной кампании от иностранца, и выглядел как попытка приобрести за деньги влияние", - говорится в статье.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Роберт Мюллер, который расследует вмешательство России в выборы президента 2016 года, в рамках расследования финансирования предвыборной кампании Дональда Трампа русскими допросил не менее 2 олигархов, связанных с Кремлем.