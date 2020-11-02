По мере приближения основной даты голосования на президентских выборах в Соединенных Штатах эта тема становится все более популярной в российских СМИ. Участники вечерних ток-шоу пророчат Америке гражданскую войну, на крупнейших радиостанциях обсуждению событий в США посвящают передачи длиной в несколько часов, а околокремлевские газеты предостерегают Дональда Трампа от угрозы "цветной революции". Перечислим лишь самые главные нарративы, которые звучат в российских СМИ по поводу Америки в последние месяцы – и, как обычно, "перетекают" в сопредельные информационные пространства, пишет Ксения Кириллова для dsnews.ua.

Пророчество о фальсификациях

Одной из главных мишеней российских пропагандистов стала избирательная система США – к слову, действительно во многом несовершенная. Россияне не преминули "проехаться" по досрочному голосованию, которое продолжается уже несколько недель. Даты открытия избирательных участков для очного голосования разнятся в зависимости от конкретных штатов, и при этом по всей стране есть возможность досрочно проголосовать по почте. Последний факт особенно не дает покоя российским обозревателям, с возмущением вспоминающим о том, как подозрительно мировое сообщество отнеслось к недавно утвержденной в России практике трехдневного "голосования на пеньках".

Справедливости ради стоит сказать, что почву для таких утверждений создают сами американские политики. В частности, действующий президент США еще летом заявил, что голосование по почте обещает стать "самым неточным и лживым в истории выборов", и с тех пор неоднократно повторял это утверждение, тут же подхваченное лояльными к нему политиками.

В итоге сложилась практически анекдотичная ситуация. На днях компания Twitter пометила репортаж RT, посвященный опасениям насчет возможных фальсификаций на выборах, как спорный, вводящий в заблуждение контент, на что представители российского СМИ резонно заявили, что большая часть их материала представляет собой подборку цитат американских политиков на эту тему.

На самом деле, чиновники американских избирательных комиссий уверяют, что исказить результаты голосования по почте крайне сложно. Личная информация проверяется при регистрации избирателя по различным базам данных, а на бюллетене имеется уникальный штрих-код, позволяющий проследить движение документа. К тому же от избирателя требуется роспись на конверте с бюллетенем, которая сличается с имеющимися в избирательной комиссии образцом. Кроме того, голосование по почте существовало в Америке и раньше, хоть и не использовалось так широко, и заявлений о массовых фальсификациях ни разу не поступало. В то же время по примерам России, Беларуси и других авторитарных стран хорошо видно, как можно сфальсифицировать результаты даже при однодневном очном голосовании.

Здоровье и компроматы

Второй любимой темой российских СМИ можно назвать состояние здоровья Джо Байдена, особенно в сравнении с его соперником Дональдом Трампом. Российские пропагандисты с удовольствием смакуют все оговорки Байдена и другие доказательства его слабости, подчеркивая при этом "харизму" и молодецкую удаль главы Белого дома. Вывод из этого сравнения делается весьма простой: "глубинный" американский народ, без сомнения, должен предпочесть "танцующего Трампа" "кашляющему сонному Джо". Тот факт, что демонстрация "силы" Трампа без элемента сочувствия к проблемам "простых смертных" может, напротив, настроить часть избирателей против него (что периодически подтверждается данными опросов), тщательно игнорируется российской пропагандой.

Третий нарратив также касается семьи Байденов, а именно – волны компроматов, касающихся Хантера, сына кандидата от демократов, прежде всего – его украинских связей. В российском информационном пространстве эта тема не стихала и раньше, подогреваемая все новыми "пленками Деркача", но в последнее время она обрела второе дыхание после публикации газетой The New York Post писем, полученных, по утверждению авторов статьи, из отданного в ремонт ноутбука Хантера.

Помимо украинского следа, российские комментаторы любят обсуждать "китайские связи" демократов, чем также попадают в унисон с рядом республиканских СМИ. При этом сведения о предположительно обнаруженном у Трампа "тайном банковском счете" в Китае, равно как и опубликование его налоговых деклараций, практически не всплывают в российском информационном пространстве.

Как и в случае с физическим состоянием президента, российская пропаганда придает чрезмерное значение коррупционным скандалам вокруг семьи Байденов, которые обычно преподносятся в СМИ в сочетании с "разоблачениями Рашагейта". Речь идет о статье, опубликованной в конце октября в The Wall Street Journal, согласно которой первоисточником части обвинений против Трампа о его сговоре с Россией, легших в основу "досье Кристофера Стила", стала россиянка Ольга Галкина. WSJ указывает, что Галкина передавала информацию через своего одноклассника Игоря Данченко, работавшего на Стила. В ходе расследования спецпрокурора Роберта Мюллера переданные ею сведения не подтвердились, а сама публикация, раскрывшая имя Галкиной, похоже, имела больший резонанс в России, чем в США.

Призрак "цветной революции"

Четвертый нарратив, в обязательном порядке присутствующий в российских СМИ при обсуждении американских выборов, – это неминуемые беспорядки, хаос и вооруженные столкновения, которые начнутся сразу же после основного дня голосования 3 ноября. Важно отметить, что такой сценарий весьма реален и его предсказывают в том числе и американские эксперты. На фоне декларируемого отказа обеих сторон признавать результаты выборов в случае поражения общество предельно поляризовано, а рекордное количество поданных по почте бюллетеней существенно затянет процесс подсчета голосов, стычки и беспорядки на улицах кажутся практически неизбежными.

Однако весьма показательно, как именно эта ситуация подается в российском медиапространстве. Большинство подконтрольных Кремлю СМИ утверждает, что победу на выборах одержит именно Трамп, а потому любые волнения станут классической "цветной революцией", то есть попыткой демократов "свергнуть" президента-триумфатора.

Парадоксально, но даже признавая, что на последних дебатах Байден выступил весьма успешно, они делают из этого вывод не о его возможной победе, а о том, что теперь Байден неминуемо устроит революцию, чтобы отобрать победу у Трампа.

"Можно даже сказать, что эти дебаты выиграл Байден – в том смысле, что выступил значительно сильнее, чем от него ждали… Либералам приходится работать столь грубо и нагло, поскольку другого выхода попросту нет… Уже не важно, кто наберет больше голосов в колеблющихся штатах. Если преимущество там Трампа не будет абсолютным (а оно не будет абсолютным, если вообще будет), борьба продолжится на улицах. Как это водится теперь в США – со стрельбой, погромами и поджогами", – пророчат авторы деловой газеты "Взгляд".

Найти логику в этом тексте достаточно сложно, а если все-таки попытаться это сделать, получится, что борьба на улицах станет следствием отказа именно Трампа признавать свое поражение. Как с этим сочетаются обвинения в адрес демократов в попытке "захватить власть, грозя при этом уничтожить страну", авторы не поясняют, зато состязаются в изобретательности, расписывая, "на что готовы либералы ради выдворения Трампа из Белого дома".

Как бы то ни было, надвигающиеся выборы действительно получили оценку самых грязных в истории США, а стороны настроены столь непримиримо, что быстрое и спокойное подведение итогов кажется маловероятной перспективой. Что, разумеется, не может не вызывать злорадства у всех недружественных Соединенным Штатам игроков.

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