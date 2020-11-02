Выборы в США: российская пропаганда пророчит хаос

Ксения Кириллова
Ксения Кириллова
Мир / Мнения
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Выборы в США: российская пропаганда пророчит хаос

По мере приближения основной даты голосования на президентских выборах в Соединенных Штатах эта тема становится все более популярной в российских СМИ. Участники вечерних ток-шоу пророчат Америке гражданскую войну, на крупнейших радиостанциях обсуждению событий в США посвящают передачи длиной в несколько часов, а околокремлевские газеты предостерегают Дональда Трампа от угрозы "цветной революции". Перечислим лишь самые главные нарративы, которые звучат в российских СМИ по поводу Америки в последние месяцы – и, как обычно, "перетекают" в сопредельные информационные пространства, пишет Ксения Кириллова для dsnews.ua.

Пророчество о фальсификациях

Одной из главных мишеней российских пропагандистов стала избирательная система США – к слову, действительно во многом несовершенная. Россияне не преминули "проехаться" по досрочному голосованию, которое продолжается уже несколько недель. Даты открытия избирательных участков для очного голосования разнятся в зависимости от конкретных штатов, и при этом по всей стране есть возможность досрочно проголосовать по почте. Последний факт особенно не дает покоя российским обозревателям, с возмущением вспоминающим о том, как подозрительно мировое сообщество отнеслось к недавно утвержденной в России практике трехдневного "голосования на пеньках".

Справедливости ради стоит сказать, что почву для таких утверждений создают сами американские политики. В частности, действующий президент США еще летом заявил, что голосование по почте обещает стать "самым неточным и лживым в истории выборов", и с тех пор неоднократно повторял это утверждение, тут же подхваченное лояльными к нему политиками.

Выборы в США: российская пропаганда пророчит хаос

В итоге сложилась практически анекдотичная ситуация. На днях компания Twitter пометила репортаж RT, посвященный опасениям насчет возможных фальсификаций на выборах, как спорный, вводящий в заблуждение контент, на что представители российского СМИ резонно заявили, что большая часть их материала представляет собой подборку цитат американских политиков на эту тему.

Выборы в США: российская пропаганда пророчит хаос

На самом деле, чиновники американских избирательных комиссий уверяют, что исказить результаты голосования по почте крайне сложно. Личная информация проверяется при регистрации избирателя по различным базам данных, а на бюллетене имеется уникальный штрих-код, позволяющий проследить движение документа. К тому же от избирателя требуется роспись на конверте с бюллетенем, которая сличается с имеющимися в избирательной комиссии образцом. Кроме того, голосование по почте существовало в Америке и раньше, хоть и не использовалось так широко, и заявлений о массовых фальсификациях ни разу не поступало. В то же время по примерам России, Беларуси и других авторитарных стран хорошо видно, как можно сфальсифицировать результаты даже при однодневном очном голосовании.

Здоровье и компроматы

Второй любимой темой российских СМИ можно назвать состояние здоровья Джо Байдена, особенно в сравнении с его соперником Дональдом Трампом. Российские пропагандисты с удовольствием смакуют все оговорки Байдена и другие доказательства его слабости, подчеркивая при этом "харизму" и молодецкую удаль главы Белого дома. Вывод из этого сравнения делается весьма простой: "глубинный" американский народ, без сомнения, должен предпочесть "танцующего Трампа" "кашляющему сонному Джо". Тот факт, что демонстрация "силы" Трампа без элемента сочувствия к проблемам "простых смертных" может, напротив, настроить часть избирателей против него (что периодически подтверждается данными опросов), тщательно игнорируется российской пропагандой.

Третий нарратив также касается семьи Байденов, а именно – волны компроматов, касающихся Хантера, сына кандидата от демократов, прежде всего – его украинских связей. В российском информационном пространстве эта тема не стихала и раньше, подогреваемая все новыми "пленками Деркача", но в последнее время она обрела второе дыхание после публикации газетой The New York Post писем, полученных, по утверждению авторов статьи, из отданного в ремонт ноутбука Хантера.

Помимо украинского следа, российские комментаторы любят обсуждать "китайские связи" демократов, чем также попадают в унисон с рядом республиканских СМИ. При этом сведения о предположительно обнаруженном у Трампа "тайном банковском счете" в Китае, равно как и опубликование его налоговых деклараций, практически не всплывают в российском информационном пространстве.

Как и в случае с физическим состоянием президента, российская пропаганда придает чрезмерное значение коррупционным скандалам вокруг семьи Байденов, которые обычно преподносятся в СМИ в сочетании с "разоблачениями Рашагейта". Речь идет о статье, опубликованной в конце октября в The Wall Street Journal, согласно которой первоисточником части обвинений против Трампа о его сговоре с Россией, легших в основу "досье Кристофера Стила", стала россиянка Ольга Галкина. WSJ указывает, что Галкина передавала информацию через своего одноклассника Игоря Данченко, работавшего на Стила. В ходе расследования спецпрокурора Роберта Мюллера переданные ею сведения не подтвердились, а сама публикация, раскрывшая имя Галкиной, похоже, имела больший резонанс в России, чем в США.

Призрак "цветной революции"

Четвертый нарратив, в обязательном порядке присутствующий в российских СМИ при обсуждении американских выборов, – это неминуемые беспорядки, хаос и вооруженные столкновения, которые начнутся сразу же после основного дня голосования 3 ноября. Важно отметить, что такой сценарий весьма реален и его предсказывают в том числе и американские эксперты. На фоне декларируемого отказа обеих сторон признавать результаты выборов в случае поражения общество предельно поляризовано, а рекордное количество поданных по почте бюллетеней существенно затянет процесс подсчета голосов, стычки и беспорядки на улицах кажутся практически неизбежными.

Однако весьма показательно, как именно эта ситуация подается в российском медиапространстве. Большинство подконтрольных Кремлю СМИ утверждает, что победу на выборах одержит именно Трамп, а потому любые волнения станут классической "цветной революцией", то есть попыткой демократов "свергнуть" президента-триумфатора.

Парадоксально, но даже признавая, что на последних дебатах Байден выступил весьма успешно, они делают из этого вывод не о его возможной победе, а о том, что теперь Байден неминуемо устроит революцию, чтобы отобрать победу у Трампа.

"Можно даже сказать, что эти дебаты выиграл Байден – в том смысле, что выступил значительно сильнее, чем от него ждали… Либералам приходится работать столь грубо и нагло, поскольку другого выхода попросту нет… Уже не важно, кто наберет больше голосов в колеблющихся штатах. Если преимущество там Трампа не будет абсолютным (а оно не будет абсолютным, если вообще будет), борьба продолжится на улицах. Как это водится теперь в США – со стрельбой, погромами и поджогами", – пророчат авторы деловой газеты "Взгляд".

Найти логику в этом тексте достаточно сложно, а если все-таки попытаться это сделать, получится, что борьба на улицах станет следствием отказа именно Трампа признавать свое поражение. Как с этим сочетаются обвинения в адрес демократов в попытке "захватить власть, грозя при этом уничтожить страну", авторы не поясняют, зато состязаются в изобретательности, расписывая, "на что готовы либералы ради выдворения Трампа из Белого дома".

Как бы то ни было, надвигающиеся выборы действительно получили оценку самых грязных в истории США, а стороны настроены столь непримиримо, что быстрое и спокойное подведение итогов кажется маловероятной перспективой. Что, разумеется, не может не вызывать злорадства у всех недружественных Соединенным Штатам игроков.

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Источник:dsnews.ua
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