Победа "старого пердуна" и пока Мелании: как мировые СМИ отреагировали на выборы в США

Дарья Дурова Мир 00:09, 5.11.2020 Обновлено: 01:23, 5.11.2020

Мировая пресса активно отреагировала на выборы президента США, которые состоялись 3 ноября, посвятив этому событию свои первые полосы.

OBOZREVATEL предлагает ознакомится с частью из них.

Британский таблоид Daily Star сделал, вероятно, одно из самых резких заявлений, поместив на обложку заголовок: "Старый пердун побеждает на выборах".

Чуть ниже издание уточнило, что победитель "либо 74-летний, либо 77-летний" (Дональд Трамп и Джо Байден соответственно), "сумасшедший или старый".

Daily Star в день после голосования

Другое британское издание – Daily Mail – проиллюстрировало первую полосу фотографией жены действующего американского президента Мелании Трамп. На снимке она шагает и машет рукой.

"Так привет или до свидания, Мелания?" – спросили журналисты.

Daily Mail отреагировало на выборы шуткой о жене Трампа

Канадская газета Toronto Star сделала коллаж из силуэтов американских штатов, разместив их в форме знака вопроса.

Toronto Star

Некоторые издания разместили на первых страницах карикатуры на главных конкурентов на выборах.

Реакция СМИ на выборы в США
Реакция мировых СМИ на выборы в США

Другие газеты обыграли Статую Свободы или же национальный флаг.

Выборы в Америке
Голосование состоялось 3 ноября
Общественность и СМИ активно обсуждают итоги голосования
Выборы президента США активно обсуждаются в СМИ

Daily News вышел в красно-синих тонах с фотографией Белого дома, отметив, что мир ждет результатов выборов.

Daily News

"Еще одна ночь на острие бритвы", – написал Boston Globe, вспоминая победу Трампа над Хиллари Клинтон в 2016 году.

Boston Globe

Предлагаем ознакомится с реакцией на выборы других изданий:

Пресса отреагировала на американские выборы
Первые полосы многих изданий вышли с материалами о выборах
Выборы 2020 года США
"Нация ждет", – сказано в заголовке
Главная борьба развязалась между Байденом и Трампом
Выборы-2020 в США

  • Более детально об американских выборах 3 ноября читайте в нашей текстовой трансляции по ссылке.

  • Фоторепортаж о том, как проходило голосование в США, можно посмотреть тут.

Как писал OBOZREVATEL, после первых результатов голосования и Дональд Трамп, и Джо Байден заявили о своей победе.

Действующий президент, представитель Республиканской партии, сообщил о "феноменальной" победе. В штабе кандидата на пост главы США от демократов утверждают, что новым президентом станет Байден.

Выборы стали рекордными по явке за последние 120 лет. Кроме того, рекордные данные показал Джо Байден.

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