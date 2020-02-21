"Держитесь подальше!" Противник Трампа обратился к Путину с громким призывом

Вероятного кандидата на выборах президента США от Демократической партии Берни Сандерса обвинили в сотрудничестве с Россией, на что он заявил, что не нуждается в такой помощи.

Как передает "РИА Новости", политик также призвал президента РФ Владимира Путина "держаться подальше" от американских выборов.

"Благодаря нашей небывалой сплоченности, благодаря нашему активному сбору средств, нашей повестке дня, которая учитывает потребности людей рабочего класса, мы являемся самой сильной кампанией, способной одержать победу над Дональдом Трампом, и это именно то, что мы будем делать", – говорится в заявлении Сандерса для прессы.

Владимир Путин и Берни Сандерс Коллаж

"Мое послание Путину ясно: держитесь подальше от американских выборов, и как президент я позабочусь об этом", – сказал Сандерс.

Он добавил, что "решительно против" усилий любой "иностранной державы, которая хочет вмешаться в выборы" в США.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на свои источники сообщила, что Россия якобы пытается помочь Сандерсу на будущих выборах американского президента.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в американских СМИ появилась информация, что президент США Дональд Трамп предлагал помилование основателю портала Wikileaks Джулиану Ассанжу в обмен на его заявление о непричастности России к взлому серверов Демократической партии. В Белом доме назвали это "полной чушью".

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