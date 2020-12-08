В США подали иск против четырех штатов, где Байден обошел Трампа на выборах

Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон обратился в Верховный суд США с просьбой отменить результаты выборов американского президента в четырех штатах.

Речь идет о Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине, где победу получил конкурент Дональда Трампа на выборах Джо Байден. Соответствующее заявление было опубликовано 8 декабря на официальном сайте Пакстона.

Прокурор утверждает, что эти штаты "воспользовались" пандемией коронавируса, чтобы "оправдать игнорирование" федеральных и местных законов о выборах.

"Таким образом, они исказили результаты всеобщих выборов 2020 года", – говорится в заявлении.

В частности, Пакстон заподозрил фальсификации при обработке бюллетеней, в том числе присланных по почте.

Власти Джорджии, Мичигана, Пенсильвании и Висконсина "подорвали веру в честность выборов" в США и нарушили конституцию страны, считает юрист.

Официальные лица всех четырех штатов назвали иск безосновательным, пишет The Dallas Morning News. Отмечается, что прокурор подал иск "в последний момент".

"Это больше похоже на политический документ, чем на юридический. У него действительно нет шансов на успех в Верховном суде", – заявил эксперт по конституционному праву юридической школы Дедмана Южного методистского университета Дейл Карпентер.

Кен Пакстон KSAT.com

Напомним, выборы президента США прошли 3 ноября. Подсчет голосов во всех штатах закончили 13 ноября.

Победителем признали представителя Демократической партии Джо Байдена (306 голосов выборщиков при 270 необходимых). У Трампа насчитали 232 голосов.

Байден стал первым кандидатом в истории в США, который набрал больше 80 млн голосов избирателей.

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