Выборы в США: Пентагон сделал России жесткое предупреждение

В выборы президента США в 2020 году могут вмешаться Россия, Китай, Иран и ряд других "недружественных иностранных" стран.

Такое заявление на сайте Пентагона опубликовали главы Министерства юстиции, Министерства обороны, Министерства национальной безопасности, директор Национальной разведки, ФБР, АНБ и Агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры.

Сообщается, что вышеперечисленные страны могут влиять "с помощью разнообразных средств, включая кампании в социальных СМИ, операции по дезинформации или разрушительные кибератаки на федеральную и локальную избирательную инфраструктуру".

При этом в Минобороны США подчеркнули, что сейчас в Штатах не наблюдаются признаки взлома избирательной инфраструктуры, что могли бы повлиять на голосование. Однако спецслужбы ведут поиск вероятных угроз.

Американцев призвали быть бдительными и сообщать обо всех подозрениях в местные отделения избирательных органов, ФБР и Министерство национальной безопасности.

Пентагон

Как сообщал OBOZREVATEL, основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг заявил, что Россия, Иран и Китай собираются вмешаться в выборы президента США в 2020 году.

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