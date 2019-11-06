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6 ноября • обновлено в 11:58
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Выборы в США: Пентагон сделал России жесткое предупреждение

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В выборы президента США в 2020 году могут вмешаться Россия, Китай, Иран и ряд других "недружественных иностранных" стран.

Такое заявление на сайте Пентагона опубликовали главы Министерства юстиции, Министерства обороны, Министерства национальной безопасности, директор Национальной разведки, ФБР, АНБ и Агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры.

Сообщается, что вышеперечисленные страны могут влиять "с помощью разнообразных средств, включая кампании в социальных СМИ, операции по дезинформации или разрушительные кибератаки на федеральную и локальную избирательную инфраструктуру".

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При этом в Минобороны США подчеркнули, что сейчас в Штатах не наблюдаются признаки взлома избирательной инфраструктуры, что могли бы повлиять на голосование. Однако спецслужбы ведут поиск вероятных угроз.

Американцев призвали быть бдительными и сообщать обо всех подозрениях в местные отделения избирательных органов, ФБР и Министерство национальной безопасности.

Пентагон

Пентагон

Как сообщал OBOZREVATEL, основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг заявил, что Россия, Иран и Китай собираются вмешаться в выборы президента США в 2020 году.

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Место
США
Теги
Пентагон Выборы Президента
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
"недружественных иностранных стран"... Шедеврально!
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70rus Konstantinov
70rus Konstantinov
Я слышал,что селюков дрючат за выборы.Ошибался наверно.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Х0хлы, это называется не "жесткое предупреждение", а предположение, причем ни на чем не основанное.
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70rus Konstantinov
70rus Konstantinov
И снова проходил мимо, то Обоз.Ниже новость про Литву,так я в дрож ударился,прочтя заголовок.
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