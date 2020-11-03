Сегодня в США проходят выборы президента США, а также выборы Нижней палаты Конгресса и 1/3 Сената и губернаторов в целом ряде американских штатов. И от результатов этих выборов, учитывая глобальную роль Соединенных Штатов, во многом зависит и то, как будут развиваться события по всему миру, включая Украину.

Не секрет, что фаворитом к финишной прямой на президентских выборах пришел кандидат от демократов Джозеф Байден. На протяжении последних двух лет, еще задолго до того, как он выиграл праймериз Демократической партии, он был явным фаворитом в их личном противостоянии среди всех возможных кандидатов от демократов.

Кроме того, буквально все общенациональные опросы на протяжении последнего года демонстрируют уверенный перевес Байдена над Трампом.

Так, по усредненному рейтингу агрегатора опросов FiveThirtyEight, наименьший разрыв между кандидатами был в апреле – 3,4%. С начала октября, после первых дебатов между кандидатами и сообщения о том, что Трамп заразился коронавирусом, Байден увеличил отрыв с 7,4% до 10,7% в середине октября. Но за последнюю неделю Трамп отыграл почти 2%. На данный момент он отстает от соперника примерно на 8%. При этом в последних опросах авторитетных компаний разрыв колеблется от 1% (Rasmussen Reports, 26 октября) до 12% (USC Dornsife, 16-29 октября).

Модель сайта FiveThirtyEight оценивает вероятность победы действующего президента в 11%, Байдена – в 89%. Модель журнала The Economist предсказывает победу Байдена с вероятностью 95%, Трампа – 5%.

В букмекерских конторах Байден также является абсолютным фаворитом президентской гонки.

Однако что-то подобное, пусть и не с таким перевесом, мы наблюдали и в 2016-м году, когда согласно всем опросам фаворитом президентской гонки была Хиллари Клинтон. Однако 4 ноября2016-го мир с удивлением узнал, что с разгромным счетом победил Трамп, не смотря на перевес почти в три миллиона голосов после итогового пересчета голосов за Клинтон.

Все дело в особенностях избирательной системы Соединенных Штатов, согласно которой победитель определяется не общим количеством голосов отданных избирателями за того или иного кандидата, а коллегией выборщиков от каждого штата. И в абсолютном большинстве из них даже при минимальном перевесе winner takes it all – победитель получает все. И именно благодаря перевесу менее чем в 1% голосов в ряде так называемых "swing states" (колеблюющихся штатах) Трамп в итоге смог одержать сокрушительную победу на Клинтон, на удивление всему миру. А если почитать книги о закулисье Белого дома, написанных на основе интервью с членами его команды и семьи, то и самого Трампа…

Чем же ситуация отличается от четырехлетней давности и почему, не смотря на провал соцопросов четыре года назад, явным фаворитом сегодня по-прежнему считается кандидат от демократов Джозеф Байден?

Все дело в так называемом "черном лебеде" Трампа – эпидемии коронавируса. Ведь еще буквально в феврале 2020 года, после триумфа в Сенате США и провала попытки демократов объявить ему импичмент, Трамп выглядел абсолютным фаворитом на фоне растущей экономики, снижения налогов для всех слоев населения, рекордных показателей фондового рынка и минимальной за долгие годы безработицы.

Однако излишняя самоуверенность Трампа и недостаточная оценка рисков эпидемии коронавируса, которая накрыла США уже во втором квартале и обрушила американскую экономику на рекордные 31,2% в следствие локдауна, а также подорвала благополучие американцев , спровоцировав небывалый рост безработицы, сыграла с ним злую шутку и в считанные месяцы обвалила его рейтинги.

И теперь, когда коронавирус унес жизни более 200 тыс. американцев, а последние дни регистрируются новые рекорды вновь выявленных заболевших более 100 тыс. в день, этот фактор может сыграть ключевую роль для части американцев, которые не являются сторонниками двух партий.

В пользу Байдена говорит и тот факт, что на этот раз, в отличие от 2016-го, среди независимых кандидатов нет тех, кто сможет оттянуть голоса от демократов, как это случилась в 2016-м.

Но главный "козырь" Байдена на этих выборах – голосование по почте, которым уже воспользовались около 90 миллионов американцев. 2/3 из них, как уже известно, проголосовали за Байдена, что неудивительно. Ведь согласно анализу результатов выборов 2016 года, Клинтон во многом проиграла именно потому, что ее избиратели просто не дошли до избирательных участков, уверовав в ее победу согласно соцопросам CNN и Ко.

Однако все же преждевременно Трампа списывать со счетов и у него остаются пусть и минимальные, но шансы на успех.

Во-первых, как показали выборы 2016-го, далеко не все американцы были искренни в соцопросах и далеко не все его сторонники признавались в своих симпатиях. Так что "скрытые сторонники" Трампа могут и на этот раз сыграть ключевую роль в тех штатах, в которых разрыв минимален, а количество выборщиков максимально.

В первую очередь это касается таких важных штатов как Флорида, которая делегирует целых 29 выборщиков - т.е. более 10% от необходимых для общей победы (270 из 578). Согласно всем опросам, разрыв там минимален в рамках статистической поддержки, а губернатор – республиканец. Напомню читателям, что в 2000 году судьба президентских выборов в противостоянии Альберта Гора и Джорджа Буша-младшего решилась именно там с минимальным разрывом в несколько сотен голосов в сторону Буша-младшего. А губернатором там был его младший брат… И попытка пересчета голосов была нивелирована решением Верховного суда США с минимальным отрывом 5 голосов против 4-х.

А сейчас, если дело дойдет до пересчета голосов и решения Верховного суда, расклад сил после смерти легендароной судьи Гинзбург и замены ее места выдвиженкой Трампа Кони Баррет стал 6-3 в сторону республиканцев.

Еще одним фактором, который может сыграть на сторону Трампа среди тех избирателей, которые не определились, это страх погружения страны в хаос, охвативший некоторые штаты после непреднамеренного убийства полицейскими этим летом афроамериканца Джорджа Флойда при задержании , спровоцировавшего волну протестов и целого движения "Black lives matter", погрузивший в хаос некоторые американские города, в которых власть принадлежит демократам.

С одной стороны, это позволило Байдену консолидировать "цветной" электорат вокруг себя (а он включает не только афроамериканцев, но и испаноязычных, так же часто страдающих от полицейского произвола и представителей других меньшин), который в своем большинстве хоть и является сторонником демократов, но часто грешит тем, что не доходит до избирательных участков. В этот раз они в большинстве своем обязательно проголосуют по почте.

Но с другой стороны, массовые беспорядки, грабежи и хаос на улицах американских мегаполисов могут заставить проголосовать белое население (и даже часть афроамериканцев), которым Трамп и не симпатичен в силу его личностных черт в тех "колеблюющихся" штатах, где и будет решаться судьба выборов.

К таким следует отнести, в первую очередь, Пенсильванию (20 выборщиков), Мичиган (16), Флориду (29), Северную Каролину (15) и Висконсин (10), в которых последние дни и пребывали кандидаты в президенты США с предвыборными митингами. Также стоит отметит Техас (38 выборщиков), который еще недавно был исконно республиканским штатом, но в следствие миграционных потоков молодежи из демократических штатов сильно "посинел" в последние годы и где шансы Байдена на победу тоже весьма высоки.

Ожидается, что Байден победит в Мичигане и Висконсине, а Трамп, скорее всего, выиграет в Северной Каролине, Техасе и Флориде.

Это означает, что кандидат, победивший на выборах в Пенсильвании, наверняка вступит в должность президента. Последние опросы оттуда дают Байдену небольшое преимущество, однако в рамках статистической погрешности.

Однако есть один важный нюанс, связанный именно с голосованием по почте.

В Пенсильвании местный закон требует, чтобы конверты с бюллетенями, присланные по почте, открывались только после закрытия избирательных участков в день выборов.

Ни для кого не секрет, что большинство сторонников Трампа лично придут на участки для голосования. С другой стороны, электорат Байдена больше боится коронавируса и предпочтет проголосовать по почте.

Поэтому есть большая вероятность того, что в случае, если к утру четвертого ноября результаты в перечисленных выше штатах будут в сторону Трампа и судьба победителя будет определяться именно в Пенсильвании, то после быстрого подсчета голосов своих избирателей он объявит себя победителем.

Это неминуемо приведет к хаосу и гражданскому противостоянию между наиболее радикальными сторонниками обоих кандидатов, репетиции которых мы наблюдали не только этим летом, но и ранее.

Согласно американской статистике, количество приобретенного оружия гражданами США выросло за последний год на 91%! и составило более 15 миллионов "стволов".

О том, что за последние четыре года раскол в американском обществе достиг невиданных масштабов уже общеизвестно. Сторонники лево- и право-радикальных взглядов ненавидят друг друга и готовы в случае поражения и "несправедливых" результатов выборов отстаивать свой выбор с оружием в руках.

К тому же "масла в огонь" последние месяцы активно подливают СМИ, активизирующие электорат обеих лагерей. Что уже говорить о социальных сетях, которые сыграли немаловажную роль и в 2016 году, дробя общество на множество сегментов и групп, не успевая фильтровать многочисленные фейки.

Не стоит исключать роль и "третьей стороны", о чем уже не раз докладывали в Конгрессе представители американских спецслужб, рапортуя о попытках вмешательства в выборы не только России, но и Китая с Ираном.

Так же до конца неясно, насколько сильно повлиял на "неопределившихся" избирателей скандал с сыном Байдена с данными с его компьютера, оставленного в ремонте. И не всплывет ли дополнительная порция фото, переписок и видео в случае, если подсчет голосов затянется.

А то, что окончательные результаты выборов не станут известными завтра утром в силу указанных выше причин, уже очевидно. И от того, как будет вести себя Трамп в последующие дни, если результаты выборов будут не на его сторону, во многом будет зависеть не только судьба Америки, но и мира в целом.

А если, не дай Бог, произойдет еще серия убийств афроамериканцев в тех штатах, от результатов в которых будет решаться судьба победителя выборов, то мы вполне можем оказаться свидетелями сьемок фильма "Джокер". Только уже не в павильонах Голливуда, а в реальной жизни…

Так что, как говорится, God bless America!