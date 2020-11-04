Как американцы голосовали на выборах-2020. Фоторепортаж

Дарья Дурова Мир 02:27, 4.11.2020

В сети опубликовали фото из выборов в США, которые начались в стране во вторник, 3 ноября.

Снимками в соцсетях, в частности, Twitter, поделились и сами избиратели, и журналисты. Так, CGTN пишет, что жители Атланты совместили голосование с вечеринкой в Центре отдыха Мартина на юго-западе города.

Центр отдыха Мартина
Twitter / CGTN
Избиратели собрались на вечеринку
Twitter / CGTN
Возле участка голосования в Атланте устроили небольшой митинг
Twitter / CGTN
Правоохранительница в Атланте
Twitter / CGTN
Избиратели на вечеринке
Twitter / CGTN
Избиратель на вечеринке в Атланте
Twitter / CGTN
Большинство голосовавших использовали маски
Twitter / CGTN

Кроме того, как пишет CGTN America, группа людей, одетых в урны для голосования, танцевала перед мэрией Филадельфии, когда досрочное голосование подошло к концу.

Филадельфия
Twitter / CGTN America
В Филадельфии утроили перформанс
Twitter / CGTN America

В некоторых штатах возле участков танцевали и пели:

Предлагаем посмотреть другие фото американских выборов:

Очередь на участок
Twitter / ThatBlitzGuy
Мужчина в "карнавальной" шапке
Twitter / ReporteYa
Один из участков
Twitter / ReporteYa
Пожилая избирательница
Twitter / ReporteYa
Выборы-2020
Twitter / ReporteYa
Пожилая женщина показывает распечатку о том, что проголосовала
Twitter / Ben Murray-Bruce

Более детально о том, как проходили американские выборы, читайте в нашем материале по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, возле Белого Дома (Вашингтон) в день голосования, 3 ноября, произошли столкновения между активистами и полицией.

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Мир

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