Как американцы голосовали на выборах-2020. Фоторепортаж

В сети опубликовали фото из выборов в США, которые начались в стране во вторник, 3 ноября.

Снимками в соцсетях, в частности, Twitter, поделились и сами избиратели, и журналисты. Так, CGTN пишет, что жители Атланты совместили голосование с вечеринкой в Центре отдыха Мартина на юго-западе города.

Центр отдыха Мартина Twitter / CGTN

Избиратели собрались на вечеринку Twitter / CGTN

Возле участка голосования в Атланте устроили небольшой митинг Twitter / CGTN

Правоохранительница в Атланте Twitter / CGTN

Избиратели на вечеринке Twitter / CGTN

Избиратель на вечеринке в Атланте Twitter / CGTN

Большинство голосовавших использовали маски Twitter / CGTN

Кроме того, как пишет CGTN America, группа людей, одетых в урны для голосования, танцевала перед мэрией Филадельфии, когда досрочное голосование подошло к концу.

Филадельфия Twitter / CGTN America

В Филадельфии утроили перформанс Twitter / CGTN America

В некоторых штатах возле участков танцевали и пели:

Предлагаем посмотреть другие фото американских выборов:

Очередь на участок Twitter / ThatBlitzGuy

Мужчина в "карнавальной" шапке Twitter / ReporteYa

Один из участков Twitter / ReporteYa

Пожилая избирательница Twitter / ReporteYa

Выборы-2020 Twitter / ReporteYa

Пожилая женщина показывает распечатку о том, что проголосовала Twitter / Ben Murray-Bruce

Более детально о том, как проходили американские выборы, читайте в нашем материале по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, возле Белого Дома (Вашингтон) в день голосования, 3 ноября, произошли столкновения между активистами и полицией.