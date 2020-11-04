Как американцы голосовали на выборах-2020. Фоторепортаж

В сети опубликовали фото из выборов в США, которые начались в стране во вторник, 3 ноября.

Снимками в соцсетях, в частности, Twitter, поделились и сами избиратели, и журналисты. Так, CGTN пишет, что жители Атланты совместили голосование с вечеринкой в Центре отдыха Мартина на юго-западе города.

Кроме того, как пишет CGTN America, группа людей, одетых в урны для голосования, танцевала перед мэрией Филадельфии, когда досрочное голосование подошло к концу.

В некоторых штатах возле участков танцевали и пели:

Предлагаем посмотреть другие фото американских выборов:

Более детально о том, как проходили американские выборы, читайте в нашем материале по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, возле Белого Дома (Вашингтон) в день голосования, 3 ноября, произошли столкновения между активистами и полицией.