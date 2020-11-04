Как американцы голосовали на выборах-2020. Фоторепортаж

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Мир
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Выборы-2020 в США

В сети опубликовали фото из выборов в США, которые начались в стране во вторник, 3 ноября.

Снимками в соцсетях, в частности, Twitter, поделились и сами избиратели, и журналисты. Так, CGTN пишет, что жители Атланты совместили голосование с вечеринкой в Центре отдыха Мартина на юго-западе города.

Центр отдыха Мартина
Избиратели собрались на вечеринку
Возле участка голосования в Атланте устроили небольшой митинг
Правоохранительница в Атланте
Избиратели на вечеринке
Избиратель на вечеринке в Атланте
Большинство голосовавших использовали маски

Кроме того, как пишет CGTN America, группа людей, одетых в урны для голосования, танцевала перед мэрией Филадельфии, когда досрочное голосование подошло к концу.

Филадельфия
В Филадельфии утроили перформанс

В некоторых штатах возле участков танцевали и пели:

Предлагаем посмотреть другие фото американских выборов:

Очередь на участок
Мужчина в "карнавальной" шапке
Один из участков
Пожилая избирательница
Выборы-2020
Пожилая женщина показывает распечатку о том, что проголосовала

Более детально о том, как проходили американские выборы, читайте в нашем материале по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, возле Белого Дома (Вашингтон) в день голосования, 3 ноября, произошли столкновения между активистами и полицией.

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