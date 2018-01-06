Выборы в России: решена судьба главного противника Путина

Верховный суд России повторно отказал главе Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному в удовлетворении жалобы на решение российского Центризбиркома, который отказал политику в регистрации в качестве кандидата в президенты страны.

Об этом сообщил в своем Twitter юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

"В удовлетворении апелляционной жалобы отказать", – написал он.

Как писал "Обозреватель", 8 февраля 2017 года при рассмотрении дела о хищении в особо крупном размере в компании "Кировлес" Ленинский районный суд города Кирова признал Навального виновным и приговорил его к пяти годам лишения свободы условно, назначив штраф в размере 500 тыс. руб.

Европейский суд по правам человека признавал приговор по делу "Кировлеса" фальсифицированным.

ЦИК РФ объяснил свое решение отказать Навальному в регистрации тем, что "осужденным по тяжким статьям уголовного кодекса запрещено участвовать в выборах в течение 10 лет после снятия или погашения судимости, кроме того, не имеет права выдвигаться гражданин, имеющий неснятую и непогашенную судимость за тяжкие преступления".

Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года.